Какие сорта огурцов дают стабильно высокий урожай в холод и жару: их непременно надо посадить

Какие огурцы наиболее устойчивы к холоду и жаре

Реклама

Погодные условия последних лет стали настоящим испытанием для огородников: резкие похолодания сменяются продолжительной жарой, а нестабильная влажность влияет на завязывание плодов. Поэтому выбор правильных сортов огурцов имеет решающее значение. Есть разновидности, которые одинаково хорошо плодоносят как в прохладные периоды, так и при высоких температурах. Они формируют стабильный урожай, не сбрасывают завязь и сохраняют отличный вкус. Рассказываем, какие сорта огурцов следует обязательно посадить в следующем сезоне.

Какие сорта огурцов наиболее устойчивы к холоду и жаре: хорошо плодоносят при неблагоприятных условиях

«Маша F1». Один из самых надежных ранних гибридов. Хорошо переносит кратковременные похолодания и не прекращает плодоношение в жаркие дни. Огурцы ровные, хрустящие, без горечи, идеально подходят как для салатов, так и для консервации. «Кураж F1». Известен высокой урожайностью и стойкостью к резким перепадам температур. Активно завязывает плоды даже при недостатке солнца. Прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах. «Герман F1». Гибрид, стабильно плодоносящий в различных климатических условиях. Устойчив к основным болезням огурцов, хорошо переносит жару и короткие холодные ночи. Плоды плотные, ароматные, не перерастают. «Аякс F1». Мощное растение с высокой адаптивностью к стрессовым условиям. Даже в жару формирует большое количество завязей. Сорт подходит для промышленного и домашнего выращивания, хорошо реагирует на минимальный уход. «Кукушка». В настоящее время сорт, который стабильно дает урожай при прохладной погоде. Особенно хорошо подходит для ранних посадок. Плоды сочные, с нежной шкуркой, идеальны для свежего потребления.

Однако следует помнить, что самые выносливые сорта огурцов также нуждаются в правильном уходе. Регулярный полив теплой водой, мульчирование почвы и своевременная подкормка помогают растениям легче переносить температурные стрессы. Также следует избегать загущения растений, чтобы огурцы получали достаточно воздуха и света.