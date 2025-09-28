Какие сорта озимого чеснока самые лучшие: не боятся морозов и болезней, формируют гигантские головки

Сажение озимого чеснока — это залог щедрого урожая уже в начале следующего лета. Но результат зависит не только от ухода за грядками, но и правильно подобранного сорта. Не все виды способны выдержать морозы и весенние перепады температур. Именно поэтому стоит обратить внимание на сорта, сочетающие высокую урожайность, устойчивость к болезням и превосходные вкусовые свойства. Мы подготовили подборку из пяти лучших украинских сортов озимого чеснока, ссылаясь на ресурс VSN, которые следует посадить этой осенью.

«Любаша». Один из самых популярных сортов отечественной селекции. Головки достигают 130 г, а отдельные экземпляры могут весить 300-350 г. В каждой головке до 8 больших зубков. Сорт имеет полуострый вкус, сильный аромат, выдерживает засуху и морозы, устойчив к грибковым болезням и неприхотлив в уходе.

Харьковский фиолетовый. Выведен Институтом овощеводства и бахчеводства НААН. Формирует 4-6 зубков по 30-40 г каждый. Шелуха сначала белая с фиолетовыми прожилками, позже становится насыщенно-фиолетовой. Выдерживает морозы до –25°C, обладает острым вкусом и хорошо сохраняется, не теряя полезных свойств.

Украинский белый (гуляйпольский). Сорт из Запорожья, не выпускает стрелок. Формирует большие головки весом до 140 г с 12-16 зубчиками. Отличается высокой урожайностью, нежной светло-кремовой мякотью и приятным ароматом. Идеален для длительного хранения.

Софиевский. Высокоурожайный сорт, созданный в Уманском сельскохозяйственном институте. Устойчив к морозам до –35°C, вредителям и болезням. Головки могут весить до 145 г, в каждой — 5-6 больших зубков. Лузга светло-фиолетовая с сиреневыми оттенками, вкус острый и выразительный.