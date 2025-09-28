ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

Какие сорта озимого чеснока самые лучшие: не боятся морозов и болезней, формируют гигантские головки

Эти сорта хорошо сохраняются зимой, устойчивы к низким температурам и заболеваниям, а также обладают непревзойденным вкусом и ароматом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие лучшие сорта озимого чеснока

Какие лучшие сорта озимого чеснока / © Pixabay

Сажение озимого чеснока — это залог щедрого урожая уже в начале следующего лета. Но результат зависит не только от ухода за грядками, но и правильно подобранного сорта. Не все виды способны выдержать морозы и весенние перепады температур. Именно поэтому стоит обратить внимание на сорта, сочетающие высокую урожайность, устойчивость к болезням и превосходные вкусовые свойства. Мы подготовили подборку из пяти лучших украинских сортов озимого чеснока, ссылаясь на ресурс VSN, которые следует посадить этой осенью.

Какие лучшие сорта озимого чеснока

  • «Любаша». Один из самых популярных сортов отечественной селекции. Головки достигают 130 г, а отдельные экземпляры могут весить 300-350 г. В каждой головке до 8 больших зубков. Сорт имеет полуострый вкус, сильный аромат, выдерживает засуху и морозы, устойчив к грибковым болезням и неприхотлив в уходе.

  • Харьковский фиолетовый. Выведен Институтом овощеводства и бахчеводства НААН. Формирует 4-6 зубков по 30-40 г каждый. Шелуха сначала белая с фиолетовыми прожилками, позже становится насыщенно-фиолетовой. Выдерживает морозы до –25°C, обладает острым вкусом и хорошо сохраняется, не теряя полезных свойств.

  • Украинский белый (гуляйпольский). Сорт из Запорожья, не выпускает стрелок. Формирует большие головки весом до 140 г с 12-16 зубчиками. Отличается высокой урожайностью, нежной светло-кремовой мякотью и приятным ароматом. Идеален для длительного хранения.

  • Софиевский. Высокоурожайный сорт, созданный в Уманском сельскохозяйственном институте. Устойчив к морозам до –35°C, вредителям и болезням. Головки могут весить до 145 г, в каждой — 5-6 больших зубков. Лузга светло-фиолетовая с сиреневыми оттенками, вкус острый и выразительный.

  • «Прометей». Разновидность озимого чеснока, который выпускает стрелки, из Уманской академии. Отличается стабильной урожайностью, зимостойкостью и лежкостью. Головки весом 60-120 г имеют 3-6 больших зубков с сочной белой мякотью под плотной светло-фиолетовой чешуей. Этот сорт обладает острым вкусом и насыщенным ароматом.

Дата публикации
Количество просмотров
24
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie