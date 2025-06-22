Какие сорта перца не боятся ни холода, ни жары: обильно будут родить при неблагоприятных условиях

Какие лучшие сорта болгарского перца / © pixabay.com

Реклама

Выращивание перца при резких перепадах температуры и неблагоприятных погодных условиях — это большой вызов для каждого украинского хозяина. Однако современные селекционеры сделали настоящий подарок опытным огородникам, ведь вывели такие сорта, которые не боятся ни заморозков, ни жары. Если вы хотите собирать со своей грядки стабильно высокий урожай болгарского перца, следует обратить внимание на эти три сорта, которые будут родить в любых погодных условиях. Об этом пишет ресурс VSN.

Арсенал

Сладкий перец сорта «Арсенал» — настоящий лидер среди овощных культур, которые не боятся холода. Этот сорт отличается не только высокой урожайностью, но прекрасными вкусовыми свойствами.

Какие преимущества перца сорта «Арсенал»:

Реклама

устойчив к перепадам температур;

не боится засухи и прямых палящих лучей солнца;

дает стабильно высокий урожай даже при неблагоприятных погодных условиях;

идеально подходит для консервирования, замораживания, запекания и салатов;

мякоть сочная, кожура плотная, до 5 мм;

имеет конусообразные плоды насыщенного темно-красного цвета.

Асти Ред

Сорт «Асти Ред» — это раннеспелый перец итальянской селекции, который легко приживается даже в нестабильном климате.

Преимущества:

толстые стенки до 10 мм, поэтому этот перец идеален для фарширования;

имеет нежный сладкий вкус и сочную мякоть;

устойчив к грибковым заболеваниям;

хорошо переносит жару;

дает стабильно высокий урожай даже при резком изменении погоды;

плоды имеют правильную кубовидную форму;

прекрасно сохраняются и не гниют.

Баргузин

Если ищете перец, который не боится холода, заморозков и ветра, этот сорт именно для вас.

Какие преимущества сорта «Баргузин»:

Реклама

это раннеспелый сорт;

имеет длительный период плодоношения;

хорошо будет расти даже на обедневшей почве;

устойчив к ветру, жаре и холоду;

ярко-желтые или светло-оранжевые крупные плоды;

форма перца — вытянутая, а стенки толщиной 6 мм;

перец идеален для запекания, тушения или маринования.