Какие сорта яблок сажать осенью, чтобы плоды долго хранились: топ-5

Правильный выбор сорта яблок обеспечивает многолетнее удовольствие от собственного сада и щедрые урожаи. В этом материале мы рассказываем, какие сорта стоит посадить уже через несколько недель, чтобы наслаждаться плодами в течение многих лет.

Об этом пишет издание Сенсация.

Осень не за горами, а это значит, что самое время задуматься о новых саженцах для огорода. При выборе культуры важно учитывать не только вкусовые качества будущего урожая, но и возможные проблемы, которые могут возникать во время выращивания.

Яблони нередко дают низкие урожаи, подвержены болезням или плохо переносят резкие изменения климата. Однако современные сорта уже отличаются высокой устойчивостью к подобным трудностям, что делает выбор более привлекательным для садоводов.

Главное — выбирать сорта, которые хорошо приспособлены к условиям Украины и будут отвечать вашим требованиям по вкусу, урожайности и устойчивости.

Садоводы советуют обратить внимание на сорт Ренет Симиренко. Он отличается высокой урожайностью, сладкими, но с небольшой кислинкой плодами, которые идеально подходят для приготовления десертов и выпечки. Хранятся они долго, однако для профилактики грибковых заболеваний следует периодически обрабатывать деревья фунгицидами.

Еще один популярный вариант — Джонаголд. Плоды этого сорта крупные, ароматные и хорошо хранятся. Дерево достаточно выносливое, однако может быть подвержено грибковым проблемам, поэтому уход необходим.

Сорт Чемпион особенно привлекателен для тех, кто хочет быстрых результатов: дерево рано начинает плодоносить, урожаи регулярные, а дерево мало когда истощается.

Не менее интересен Адрейд, который дает крупные, ярко-красные плоды. Впрочем, он предпочитает мягкий климат и может быть менее приспособлен к суровым зимам.

И наконец, Флорина. Этот сорт отличается длительным хранением плодов, стабильным урожаем и высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Он идеально подходит для садоводов, которые ценят надежность и минимальный уход.

Посадка этих сортов уже осенью позволит заложить прочный фундамент для богатого урожая на много лет вперед.

