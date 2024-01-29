Какие современные украинские фамилии имеют древнегреческое происхождение: проверьте по списку свою

В списке фамилий есть такие, которые имеют топонимическое происхождение, то есть, пошли от названий населенных пунктов.

Оказывается, среди современных украинских фамилий есть такие, которые имеют греческое происхождение. Что не удивительно, ведь в южной части Украины VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства. Ученые, проведя исследования, составили список таких родовых имен, их количество насчитывает более двух десятков. Рассказываем, какие украинские фамилии имеют греческое происхождение.

Какие украинские фамилии имеют греческое происхождение

Ученые провели антропонимические исследования и составили полный список родовых имен греческого происхождения. Эти фамилии составляют одну из самых больших групп этнической принадлежности, их количество составляет 6,2%.

В частности, речь идет о таких:

Ахбаш, что означает "светловолосый";

Балабан – огромный;

Волониц – вязальная спица;

Киор – слепой;

Куркчи – меховой;

Мангуш и Шамли произошли от названий населенных пунктов.

В этот список входят фамилии Варсамас, Габида, Имерли, Мрамор, Ялу, Яцко.

Также исследователи отмечают те родовые имена, которые приобрели другие формы путем добавления суффиксов:

Афенко – Афенков;

Бузовчу – Бузовчук;

Балабан – Балабанов;

Каракоз — Каракозов;

Темир – Темиров;

Узун – Узунов.

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