Какие современные украинские фамилии имеют древнегреческое происхождение: проверьте по списку свою

В списке фамилий есть такие, которые имеют топонимическое происхождение, то есть, пошли от названий населенных пунктов.
Оказывается, среди современных украинских фамилий есть такие, которые имеют греческое происхождение. Что не удивительно, ведь в южной части Украины VII-V ст. до н. э. существовали древнегреческие города-государства. Ученые, проведя исследования, составили список таких родовых имен, их количество насчитывает более двух десятков. Рассказываем, какие украинские фамилии имеют греческое происхождение.
Какие украинские фамилии имеют греческое происхождение
Ученые провели антропонимические исследования и составили полный список родовых имен греческого происхождения. Эти фамилии составляют одну из самых больших групп этнической принадлежности, их количество составляет 6,2%.
В частности, речь идет о таких:
- Ахбаш, что означает "светловолосый";
- Балабан – огромный;
- Волониц – вязальная спица;
- Киор – слепой;
- Куркчи – меховой;
- Мангуш и Шамли произошли от названий населенных пунктов.
В этот список входят фамилии Варсамас, Габида, Имерли, Мрамор, Ялу, Яцко.
Также исследователи отмечают те родовые имена, которые приобрели другие формы путем добавления суффиксов:
- Афенко – Афенков;
- Бузовчу – Бузовчук;
- Балабан – Балабанов;
- Каракоз — Каракозов;
- Темир – Темиров;
- Узун – Узунов.
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