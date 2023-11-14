Какие специи испортят любой суп: никогда не добавляйте их в блюдо

Суп – это самое вкусное обеденное блюдо для каждого из нас. У украинских хозяек есть секретные рецепты их приготовления. Кто-то готовит вкусные супы по традиционным украинским рецептам, а другая интегрирует мировые кулинарные традиции на своей уютной кухне. Но по какому бы рецепту ни был приготовлен суп, в него обязательно добавляются специи. И от их количества и разнообразия зависит вкус блюда. Впрочем, есть приправы, которые не предназначены для первых блюд, поэтому они могут испортить их вкус. Рассказываем, какие специи не стоит добавлять в суп, чтобы он получился вкусным и насыщенным.

Раньше мы писали, как приготовить самые вкусные салаты из свеклы на любой вкус.

Какие приправы нельзя добавлять в свежеприготовленный суп

Все виды острых приправ. Опытные хозяйки знают, что нельзя приправлять свежий суп даже молотым перцем. А еще осторожнее нужно быть с перцем чили, хреном, васаби, имбирем и карри. Так как люди обладают индивидуальными вкусовыми рецепторами. И для кого-то будет нормально, когда немного с перчинкой, а для кого очень остро. Поэтому каждый из членов семьи или гостей сам добавляет в суп столько острой специи, сколько пожелает.

Опытные хозяйки знают, что нельзя приправлять свежий суп даже молотым перцем. А еще осторожнее нужно быть с перцем чили, хреном, васаби, имбирем и карри. Так как люди обладают индивидуальными вкусовыми рецепторами. И для кого-то будет нормально, когда немного с перчинкой, а для кого очень остро. Поэтому каждый из членов семьи или гостей сам добавляет в суп столько острой специи, сколько пожелает. Сушеная зелень укропа и петрушки. Сушеная зелень – это универсальный вид приправы, которая добавляется ко многим блюдам. Но в некоторых супах она будет настолько неуместна, что просто испортит блюдо. Например, если сушеную зелень добавить в овощной суп или крупяной, то вы получите вкус сена, а не душистого блюда. Поэтому при варке лучше использовать корень петрушки или свежую зелень, которую следует бросать тогда, когда вы сняли кастрюлю с огня. Есть еще один вариант – заморозить петрушку и укроп небольшими порциями, а затем добавлять ее в супы. И размораживать такую приправу не нужно.

Сушеная зелень – это универсальный вид приправы, которая добавляется ко многим блюдам. Но в некоторых супах она будет настолько неуместна, что просто испортит блюдо. Например, если сушеную зелень добавить в овощной суп или крупяной, то вы получите вкус сена, а не душистого блюда. Поэтому при варке лучше использовать корень петрушки или свежую зелень, которую следует бросать тогда, когда вы сняли кастрюлю с огня. Есть еще один вариант – заморозить петрушку и укроп небольшими порциями, а затем добавлять ее в супы. И размораживать такую приправу не нужно. Лаванда. Это растение идеально подходит для приготовления чая, десертов, например мороженого. Но она категорически не подходит для приготовления супов, потому что полностью испортит его вкус. Лаванда обладает достаточно насыщенным вкусом, который может приглушить аромат других составляющих блюда.

Это растение идеально подходит для приготовления чая, десертов, например мороженого. Но она категорически не подходит для приготовления супов, потому что полностью испортит его вкус. Лаванда обладает достаточно насыщенным вкусом, который может приглушить аромат других составляющих блюда. Мята. По мнению экспертов кулинарии, это растение как приправа подходит исключительно для десертов, напитков и летних фруктовых салатов. А вот вкус супа ее насыщенный ментоловый аромат испортит на раз. К тому же мята может придать блюду ненужную горечь.

По мнению экспертов кулинарии, это растение как приправа подходит исключительно для десертов, напитков и летних фруктовых салатов. А вот вкус супа ее насыщенный ментоловый аромат испортит на раз. К тому же мята может придать блюду ненужную горечь. Гвоздика, хмели-сунели, корица, корейские специи – это табу для супов. Повара категорически не советуют добавлять эти специи в первые блюда. Зато предлагают приправлять корнем сельдерея, луком и чесноком.

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