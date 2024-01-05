Какие специи нужно добавлять в плов для вкуса и цвета: блюдо получится необычайно ароматным

Плов – популярное и невероятно вкусное блюдо. Главная ее особенность состоит в приправах. Какие и когда добавлять, чтобы получить насыщенный вкус и аромат?

Существует множество рецептов приготовления плова, поэтому в каждой стране это блюдо будет уникальным. Но если говорить об узбекском плове, то к нему следует добавлять правильные приправы и специи, чтобы добиться того особого вкуса и аромата.

Какие специи можно добавлять в плов

Специи в плове играют роль природного консерванта, помогая надолго сохранить вкус, аромат и питательные вещества. Если использовать оригинальные приправы, можно добиться уникального аромата, вкуса и цвета плова. Некоторые приправы, кроме вкусовых, обладают также и лечебными свойствами.

Зира

Растет в Индии, Средней Азии, Латинской Америке, Северной Африке, Европе у Средиземного моря. Существует несколько видов этой приправы: кирманская (мелкая, черного оттенка) и персидская (большая, желтого цвета). Главное ее свойство заключается в предотвращении появления тромбов, улучшении пищеварения. Если часто употреблять зрение, можно улучшить зрение и работу мозга. Она обладает противомикробными свойствами и выводит из организма лишнюю жидкость.

Куркума

Растет в Индокитае и Юго-Восточной Индии и обладает множеством полезных свойств. Прежде всего, она помогает угнетать раковые клетки, снизить уровень холестерина, укрепить сердечную мышцу и устранить головную боль. А еще куркума это природный антибиотик, оказывающий очищающее действие на печень и пищеварительную систему, улучшающий обмен веществ. Однако при некоторых заболеваниях куркума есть не следует.

Кориандр

Какие приправы добавляют в узбекский плов / Фото: pixabay.com

Помогает бороться с глистами, простудными заболеваниями, снизить проявления головной боли. Действует как антисептик.

Барбарис

Растет на Закавказье, Северном Кавказе, Европе, Юго-Западной Азии. В Индии плоды барбариса с давних времен употребляют для очищения крови. Барбарис также помогает вывести из организма токсичные вещества, препятствует появлению рака, улучшает иммунитет, продлевает молодость организма.

Чабер

Растет в Азии и Средиземноморье. Обычно эту специю используют при укусах насекомых, ведь она помогает более быстрому их заживлению. Также чабер облегчает состояние во время сахарного диабета, нормализует пищеварительную систему, очищает лимфу и помогает избавиться от цистита. Является успокаивающим средством и положительно влияет на работу мужской и женской половых систем.

Шафран

Когда в плов кладут приправы / Фото: pixabay.com

Растет в Европе, Средиземноморье, Азии и Востоке. С давних времен его использовали при производстве лечебных мазей. Его используют для улучшения состояния во время похмелья. А еще он очищает почки и уменьшает рост раковых клеток.

Шалфей

Растет на Балканах, Юго-Восточной Европе, Италии. Останавливает кровь и оказывает антисептическое действие. Ее используют для лечения воспалений полости рта, а еще она улучшает пищеварение.

Перец

В большинстве своем эту приправу добавляют к рецептам европейского плова. Чаще используют паприку. Перец имеет дезинфицирующий эффект, стимулирую пищеварительную систему.

Когда в плов кладут приправы

Каждый кулинар сам решает, на каком этапе приготовления этого блюда нужно добавить приправу. Однако все же нужно помнить и об одном очень важном правиле: специи лучше добавлять после того, как обжарили овощи.

То есть на раскаленное масло в сковороду сначала добавляют овощи, обжаривают их, а потом уже бросают все приправы. Только так вы получите действительно насыщенный аромат и невероятный вкус.

Какую специю добавляют в плов для желтого цвета

Плов должен получиться немного желтоватым, чтобы не походить на обычную кашу. Чтобы добиться такого золотистого оттенка в плов добавляют специи:

куркума – часто ее называют турмерик или индийский шафран, она дарит красивый желтый цвет;

карри – вкус получится не как в оригинальном плове, поэтому он на любителя, лучше добавлять с осторожностью;

морковь — если вы не можете добавить приправы, добавьте этот овощ;

шафран – добавляют совсем немного, только для окраски.

Чем можно заменить барбарис в плове

Чем можно заменить барбарис в плове / Фото: pixabay.com

Барбарис – популярная восточная специя для ароматного и вкусного плова. Если его нет под рукой, лучше не заменять ничем, чтобы не испортить весь вкус блюда. Барбарис отличается легкой кислинкой, поэтому можете попробовать добавить моченую клюкву без сахара.

Как вариант можете использовать кизил, но такой вкус понравится далеко не всем.

Лучше всего приобрести готовую приправу для плова в магазине, в составе которой есть барбарис.