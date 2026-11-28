Использование бытовой химии при уборке / © Pexels

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В Интернете распространяется утверждение, что смешение бытовой химии может привести к образованию иприта — токсичного вещества, известного как горчичный газ. Однако эксперты опровергают этот миф и предупреждают: сочетание именно отбеливателя с аммиаком или кислотами может вызвать выделение опасных газов.

Об этом говорится в материале Live Science.

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Можно ли образовать токсичный газ, смешивая бытовую химию

По данным издания Live Science, распространенное утверждение о том, что смешение бытовых чистящих средств может привести к образованию иприта, не соответствует действительности. Иприт — синтетическое химическое соединение, которое использовалось как химическое оружие во время Первой мировой войны.

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«Получить иприт просто смешав эти продукты, невозможно. Иприт содержит серу, и хотя некоторые чистящие средства имеют ее в своем составе, при комнатной температуре и обычном давлении иприт обычно не образуется», — объяснил изданию врач неотложной помощи медицинского центра Уэйл Корнелл Майк Чари.

Однако, как отмечает Live Science, смешивать бытовую химию все равно небезопасно. Некоторые сочетания средств могут вызвать выделение токсичных газов, представляющих серьезную угрозу для здоровья.

Какие средства бытовой химии нельзя смешивать

Одно из самых опасных сочетаний — хлорный отбеливатель и средства, содержащие аммиак. Последний, в частности, может входить в состав некоторых очистителей для стекла, плит и сантехники.

Как объясняет Live Science, в результате смешивания таких средств образуются хлорамины — газообразные соединения, раздражающие глаза, нос, горло и дыхательные пути. Их вдыхание может вызвать кашель, одышку и другие нарушения дыхания.

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«Когда вы непосредственно смешиваете чистящие средства, может образоваться достаточно хлораминов, чтобы нанести серьезный вред здоровью», — пояснила изданию химикиня атмосферы Университета штата Колорадо Дельфин Фармер.

Еще одно опасное сочетание — хлорный отбеливатель и средства, содержащие кислоты. Такие компоненты могут содержать продукты для удаления известкового налета, ржавчины и очистки сантехники.

По данным Live Science, при такой реакции может выделяться газообразный хлор. Он раздражает глаза и дыхательные пути, а при значительном влиянии может повлечь серьезные нарушения дыхания.

Это подтверждает и канадский центр по опасным грузам CANUTEC: среди симптомов отравления хлором он называет кашель, затрудненное дыхание, боль в груди, а также раздражение глаз и горла.

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Чем опасно отравление парами бытовой химии

По данным Live Science, тяжесть воздействия токсичных газов зависит от их концентрации, продолжительности контакта и условий в помещении. В небольших комнатах с плохой вентиляцией опасные вещества могут скапливаться быстрее, повышая риск отравления.

Особенно уязвимы к воздействию таких газов люди с астмой, хроническими заболеваниями легких и другими нарушениями дыхательной системы.

После вдыхания токсических паров могут возникнуть следующие симптомы:

кашель и перение в горле;

слезотечение и жжение в глазах;

раздражение носа и слизистых;

затрудненное дыхание, одышка или сжатие в груди;

тошнота, головокружение и головные боли.

По рекомендациям Live Science, если после смешивания уборочных средств появился резкий запах или раздражение, нужно немедленно прекратить уборку и выйти на свежий воздух. Не следует оставаться в помещении, стараться нейтрализовать смесь другими веществами или возвращаться туда для уборки.

Если после контакта с токсическими испарениями возникла одышка, боль в груди, сильный кашель или другие выраженные симптомы, необходимо обратиться за неотложной медицинской помощью.

Как безопасно пользоваться бытовой химией

По рекомендациям Live Science во избежание опасных химических реакций нельзя смешивать средства для уборки между собой, даже если они предназначены для одинаковых поверхностей. Особенно важно не сочетать хлорный отбеливатель с продуктами, содержащими аммиак, кислоты или другие активные компоненты.

Также издание советует следовать инструкциям изготовителя, использовать средства только по назначению и обеспечивать надлежащее проветривание помещения.

«Если вам необходимо использовать различные виды средств для удаления сложного пятна, подождите, пока запах первого полностью исчезнет, прежде чем применять второй», — посоветовала Live Science химика атмосферы Университета штата Колорадо Дельфин Фармер.

В то же время эксперт отмечает, что для большинства бытовых задач не обязательно использовать агрессивную химию.

«Я большая поклонница уменьшения контакта с этими сильными окислителями. Если вы можете использовать более простое соединение, это лучше. Обычное мыло и вода творят чудеса», — отметила она в комментарии изданию.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что учёные обнаружили потенциальную связь между влиянием распространенных бытовых химикатов и повреждением клеток мозга. Исследование показало, что некоторые вещества, которые используются в дезинфекционных средствах и огнезащитных материалах, могут вредить клеткам, ответственным за формирование миелина — защитной оболочки нервных волокон.

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