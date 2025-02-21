Какие стрижки никогда не выйдут из моды: пять стильных причесок (фото)

Есть стрижки, которые актуальны всегда.

Несмотря на модные тренды и сезоны, существуют стрижки, которые остаются вне моды и времени. Впрочем, все же важно, выбирая для себя новый образ, отталкиваться от прически, которая будет подходить и подчеркнет все ваши предпочтения.

ТСН.ua расскажет о пяти остающихся вне времени стрижках.

Пикси

Пикси — эта прическа выглядит смелой и дерзкой, но в то же время остается нежной и романтичной.

Пикси.

Боб

Боб – одна из классических стрижек – проста, но элегантна одновременно.

Блант бобы. / Фото: Фото из открытых источников

Каре

Каре – это классика, придающая женщине шарма и обаяния.

Каре. / Фото: pixabay.com

Шегги

Шегги – это всегда взрыв стиля, вызов и креатив.

Шегги.

Каскад

Каскад – универсальная стрижка для волос средней длины.

Каскад. / Фото: YouTube

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