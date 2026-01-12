Какие стрижки ни в коем случае нельзя делать на тонкие волосы и почему: советы стилистов

Какие стрижки не подходят для тонких волос / © Фото из открытых источников

Тонкие волосы нуждаются в особом подходе, ведь их главная проблема — отсутствие естественного объема и склонность быстро терять форму. Неудачно подобранная стрижка может сделать прическу плоской, подчеркнуть отсутствие густоты и даже визуально прибавить возраст. Именно поэтому стилисты подчеркивают: иногда важнее знать не то что делать, а то, чего категорически следует избегать. Есть стрижки, которые имеют эффектный вид на густых волосах, но на тонких создают противоположный результат. Они забирают объем, подчеркивают ломкость и делают образ уставшим. Рассказываем, какие три стрижки не рекомендуется выбирать обладательницам тонких волос.

Длинные волосы с ровным срезом

Стрижка, где волосы имеют одинаковую длину и четкую линию среза, является самым плохим вариантом для тонкой структуры. Она зрительно вытягивает пряди вниз и полностью забирает объем у корней. Волосы в такой прическе не имеют объема и быстро теряют свежий вид даже после укладки. Кроме того, кончики кажутся еще тоньше, чем они есть на самом деле.

Ультракороткое пикси без текстуры

Слишком короткая пикси с ровными линиями и без слоев подчеркивает форму головы и не оставляет простора для создания объема. На тонких волосах такая стрижка не дает ощущения густоты. Без правильной текстуры она может создать впечатление, что волос на голове вроде бы не хватает.

Прямое каре с тяжелой прямой челкой

Сочетание прямого каре и густой челки создает избыточный вес в нижней части стрижки и забирает легкость сверху. Для тонких волос это означает визуальный дисбаланс: верх выглядит плоским, а общая форма тяжелой. Вместо объема появляется эффект шлема.

Что советуют стилисты вместо этого

Специалисты рекомендуют выбирать многослойные стрижки с мягкими переходами, легкую градуировку и текстурированные кончики. Именно они создают иллюзию плотности, движения и природного объема.

Также важно избегать слишком четких геометрических линий и отдавать предпочтение формам, которые имеют легкий и динамичный вид.