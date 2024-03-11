Какие стрижки омолаживают женщин сразу на 10 лет и держат форму до восьми месяцев

Каждая женщина стремится быть прекрасной и совершенной. Для зрелых женщин это крайне важно, ведь хочется оставаться подольше молодой и привлекательной. Для этого не нужно искать каких-нибудь секретов молодости, достаточно просто подобрать правильную прическу. Некоторые стрижки способны делать чудеса и омолаживать зрелых женщин сразу на десяток лет. А еще они долго держат форму, красиво отрастают и не нуждаются в укладке. Рассказываем, какие омолаживающие стрижки держат форму почти год.

Боб-каре

Какие стрижки омолаживают и долго держат форму / Фото: pixabay.com

Это топовая омолаживающая стрижка, не требующая постоянного обновления, долго держащая форму и способная полностью изменить образ своей обладательницы. Прическа давно перешла в разряд классических, потому что она полюбилась женщинам всего мира. Что не удивительно, потому что стрижка способна решить сразу несколько задач: омолодить, выразить красоту, скрыть недостатки и полностью обновить образ. Боб-каре имеет множество вариантов, бывает разной длины, с челкой и без. Опытный мастер с легкостью подберет правильный вариант для вашего типа лица и структуры волос.

Стрижка "Подкова"

Какие стрижки омолаживают и долго держат форму / Фото: pixabay.com

Прическа станет идеальным выбором для женщин 50 лет. Стрижка подходит для тонких волос, придаст им объем в нужных местах. Прическа характеризуется каскадной техникой, создающей объем на макушке, выражает взгляд и омолаживает на несколько лет. В боковых зонах пряди остаются длиннее, что придает скулам выразительности и забирает ненужный объем в нижней части лица.

Стрижка "Шалунья"

Какие стрижки омолаживают и долго держат форму / Фото: pixabay.com

Такая прическа подойдет смелым и решительным женщинам, которые не боятся экспериментировать со своим образом. Эта стрижка имеет признаки боба и пикси, дополненная острой челкой набок. Подходит на короткие волосы, делает лицо более хрупким, а взгляд выразительным. Прическа входит в список омолаживающих.

Пикси

Какие стрижки омолаживают и долго держат форму / Фото: pixabay.com

Это стрижка на короткие волосы, в настоящее время относится к топовым. Является идеальным выбором для женщин за 50, желающих омолодиться и кардинально изменить свой образ. Прическа занимает первое место на модном олимпе уже несколько лет и не собирается сдавать своих позиций еще долго. Она хорошо отрастает, совсем не нуждается в укладке, достаточно легонько сбить пряди руками – и ваш непревзойденный образ готов. Пикси долго держит форму, поэтому вам не придется посещать своего мастера каждые три месяца.

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