Какие стрижки с эффектом лифтинга для женщин за 60: подтягивают лицо и маскируют морщины

Какие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

После 60 лет многие женщины стремятся найти стрижку, которая не только выразит красоту, но и поможет скорректировать черты лица. Волосы с возрастом меняется: становятся тоньше, теряют объем и чувствительнее реагируют на укладку. Именно поэтому правильная форма и удачно подобранные переходы способны создать эффект натурального лифтинга — поднять контуры, замаскировать морщинки и придать более свежий вид.

Удлиненный боб с легкими слоями

Какие самые лучшие омолаживающие стрижки для женщин / © Фото из открытых источников

Удлиненный боб остается одной из самых удачных стрижек для зрелых женщин. Его ключевая особенность — мягкое обрамление лица слоистыми прядями, которые создают эффект поднятия в зоне скул и челюсти. Благодаря легкой градуировке волосы получают объем у корней, а подвижность прядей делает образ динамичным и современным.

Эта стрижка отлично подходит для тех, у кого появились мелкие морщинки в нижней части лица. Она буквально вытягивает овал, отвлекая внимание от возрастных изменений. В уходе удлиненный боб простой — достаточно легкой укладки феном с круглой щеткой, чтобы подчеркнуть структуру локонов и придать им правильную форму.

Каскад с объемной верхушкой

Какие самые лучшие омолаживающие стрижки для женщин / © Фото из открытых источников

Каскадная стрижка с акцентом на макушке часто становится настоящим спасением для тонких волос. Ее главный плюс — возможность создать естественный лифтинг за счет повышенного объема в верхней части головы. Именно этот прием визуально приподнимает лицо и корректирует овал.

Плавные переходы между прядями смягчают черты, скрывают морщинки у скул и создают молодой, более открытый внешний вид. Каскад хорошо сочетается с легкой челкой, которая смягчает лобовую зону и гармонизирует пропорции. Для укладки достаточно мусса и сушки головой вниз, чтобы объем держался в течение дня.

Шегги с воздушной челкой

Какие самые лучшие омолаживающие стрижки для женщин / © Фото из открытых источников

Современная версия стрижки шегги предусматривает легкие, воздушные слои, которые создают эффект естественной халатности и зрительно уменьшают возраст. Особенно хорошо эта стрижка работает для тех, кто хочет отвлечь внимание от более глубоких морщин или потери упругости кожи.

Воздушная челка делает образ моложе, открывает взгляд и одновременно смягчает верхнюю часть лица. За счет текстуры шегги размывает линию подбородка и придает движения даже очень тонким волосам. Стилисты говорят, что эта стрижка выглядит потрясающе даже без идеальной укладки, что делает ее идеальной для женщин, которые не хотят тратить на это много времени.