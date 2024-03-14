Какие сумки предлагают в 2024 году коллекции известных дизайнеров: основные тренды

Эксперты издания Who What Wear провели исследование, проанализировали коллекции 2024 года, чтобы представить ключевые тренды сумок, которые, по мнению специалистов, можно увидеть всюду в течение следующих 12 месяцев.

Яркие, веселые сумки

Ультрасмелые яркие цвета появились в большинстве коллекций в форме яркой сумочки как антитеза модным оттенкам угольно-серого и шоколадно-коричневого цвета. Благодаря этой радостной тенденции есть что выбрать. Если плохое настроение, что то не сложилось, дофамином может стать яркая сумочка.

Яркие сумки\ фото whowhatwear.com

Клатчи оверсайз

Необычно слышать о «большом клатче». По своей природе эта сумка без ручек должна легко помещаться в одной руке или под мышкой. Но сегодня в центре внимания большие клатчи. Они не только аксессуары для вечерних нарядов, в новых коллекциях они прекрасно сочетаются с кожаными куртками и повседневным денимом.

Большие клатчи\ фото whowhatwear.com

Сумки-ведро

Сумка-ведро в 2024 году отсылает нас к классике – к сумке с круглым дном, которая подойдет ко всему, к тому же вмещает все внутри. Подумайте об этом вместительном варианте как о рюкзаке модника.

Сумки ведро\ фото: whowhatwear.com

Животные принты

Что касается принтов, по мнению экспертов, животные принты будут в тренде этого года. В 2024 году дизайнеры предлагают прогуляться с сумкой в виде глянцевого крокодила, леопарда, змеиной кожи и всего прочего, что можно встретить на сафари. Такие модели подойдут к любому образу, так что вполне справедливо считать сумки с анималистическим принтом разумной инвестицией.

Трендовые сумки\фото: whowhatwear.com

Трендовые формы

В коллекции известных дизайнеров можно увидеть большие сумки из замши, мягкой кожи и жидкого шелка. Вялые формы и бесформенные фасоны являются новым способом придать элегантности без труда. Хорошая весть для тех, кто хочет носить с собой все, эти просторные сумки созданы для того, чтобы их можно было наполнить чем-нибудь перебросить через плечо.

Трендовые сумки\фото: whowhatwear.com

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