Какие свитера уже давно вышли из моды: 5 моделей, удешевляющих образ

Осенью нам очень хочется уютной и теплой одежды. Поэтому нужно уже доставать из шкафа свои любимые свитера, а заодно проверить, не вышли ли они из моды. Поскольку стилисты каждый сезон предлагают что-нибудь новенькое, но есть вечная классика или любимые вещи, с которыми не хочется расставаться. И все же следует проверить, какие свитера осенью 2023 года являются антитрендами, и их следует заменить новыми вещами. Старые модели всегда можно оставить для дома, поэтому не спешите их выбрасывать. Итак, рассказываем, какие свитера не в моде осенью 2023-го – пять антитрендовых моделей.

Антитренд №1: силуэтные свитера

Антитренды осени 2023 / Фото: pixabay.com

Несколько последних сезонов лидируют модели oversize. Поэтому силуэтный свитер сдал свои позиции, и стилисты не советуют его одевать. Если вы хотите создать многослойный образ, то также уместнее использовать объемный трикотаж. И ваш аутфит будет очень стильным и эффектным. Если все же вы предпочитаете свитера, подчеркивающие вашу фигуру, то лучше выбрать модные укороченные модели. Такая одежда безупречно подойдет к юбке, брюкам или джинсам с высокой посадкой.

Антитренд №2: неоновые свитера

Антитренды осени 2023 / Фото: pixabay.com

Неновые оттенки нельзя носить осенью 2023-го, поскольку это признак безвкусицы. Эта гамма вышла из моды еще несколько сезонов назад. Стилисты и дизайнеры предлагают заменить неоновые свитера на вещи прямого кроя пастельных оттенков и базовых цветов, которые на пике моды этой осенью. Такие свитера сделают ваш образ эффектным и дорогим.

Антитренд №3: свитера со сложными узорами

Антитренды осени 2023 / Фото: pixabay.com

Никаких логотипов или разноцветных принтов. Дизайнеры этой осенью предлагают множество вариантов свитеров с минимумом оттенков и монохромного цвета. Ведь такая одежда будет подходить к любому образу – спортивному, повседневному, рабочему или праздничному.

Антитренд №4: свитера с коротким рукавом

Антитренды осени 2023 / Фото: pixabay.com

В этом году такая модель свитера может испортить даже самый стильный образ. Кроме того, эта вещь зрительно увеличит ваши руки. Поэтому свитер с короткими рукавами лучше заменить вязаным жилетом, который на пике моды уже второй сезон подряд. Такой жилет можно комбинировать с блузами, футболками, рубашками или водолазками.

Антитренд №5: свитера со скандинавскими принтами

Антитренды осени 2023 / Фото: pixabay.com

Если вы влюблены в снежинки или этнические мотивы – можете смело носить такие свитера. Но следует быть осторожными с узорами типа оленей или снеговиков. Одежду с таким принтом лучше заменить на монохромный образ яркого цвета или с минималистическими узорами. Такие уютные свитера сделают ваш аутфит элегантным и эффектным одновременно.

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