Какие техники окрашивания омолаживают сразу на 10 лет: шесть трендовых вариантов

Знали ли вы, что с помощью окрашивания волос можно омолодиться сразу на 10-15 лет? Для этого только нужно подобрать правильный оттенок, который бы соответствовал вашему цветотипу. С определением подходящего цвета волосы поможет любой специалист. А стилисты в свою очередь рекомендуют шесть вариантов трендового окрашивания на лето 2024, которые помогут вам кардинально омолодиться и полностью обновить свой образ.

Красные оттенки

Какие техники окрашивания омолаживают на 10 лет / Фото: pixabay.com

Такой вариант окрашивания будет идеальным выбором для шатенок и брюнеток. Это могут быть насыщенные медные цвета, красные и теплые каштановые. А чтобы добавить объем вашим волосам, можно выбирать покраску в технике балаяж, так локоны приобретут текстуры и будут играть переливами.

Такой теплый оттенок сможет выгодно подчеркнуть выразительность взгляда, замаскирует возрастные изменения на коже лица, придаст свежесть и игривость общему образу.

Мелирование

Какие техники окрашивания омолаживают на 10 лет / Фото: pixabay.com

Эта техника окрашивания создает визуальный эффект омоложения. Поэтому вы однозначно сбросите лет 10 и стенете невероятно привлекательной. Мелирование закрывает много проблем, связанных с возрастными изменениями – маскирует седину и морщины, выражает скулы, делает волосы визуально густыми и здоровыми.

Мелирование подходит к любой структуре и длине волос. Главное, чтобы цвета были максимально естественными и соответствовали вашему цветотипу.

Карамельный оттенок

Какие техники окрашивания омолаживают на 10 лет / Фото: pixabay.com

Такой цвет подойдет как блондинкам, так и брюнеткам, которые могут добавить этот цвет к основному оттенку волос. Карамельный будет идеальным в сочетании с более темными цветами в технике балаяж, также он безупречно играет моно. К тому же сейчас этот цвет находится на пике трендов, поэтому время выбирать именно его.

Карамельный цвет придает волосам дополнительный объем, смягчает черты лица и будто стирает морщинки на коже.

Теплый блонд

Какие техники окрашивания омолаживают на 10 лет / Фото: pixabay.com

Блондинкам достаточно трудно поддерживать идеальный цвет своих волос, это требует много времени и усилий. Стилисты рекомендуют отказываться от холодного блонда, особенно женщинам старше 40. Поскольку он старит и подчеркивает все возрастные изменения на коже лица и шеи. В то же время эксперты советуют все оттенки теплого блонда – карамельный, медовый, светло-каштановый и т.д. Такие цвета омолаживают кожу, делают волосы более густыми и объемными, подчеркивают естественную красоту.

Контуринг

Какие техники окрашивания омолаживают на 10 лет / Фото: pixabay.com

Эта техника окрашивания сейчас набирает бешеную популярность в мире. Она подходит всем, кто не хочет полностью окрашивать волосы. С помощью контуринга можно скрыть седину, добавить новые оттенки, что поможет обновить образ и подчеркнуть свое совершенство.

Окрашивание на два тона

Какие техники окрашивания омолаживают на 10 лет / Фото: pixabay.com

Один из секретов омоложения с помощью окрашивания – это добавить или отнять два тона от своего естественного цвета. Таким образом можно кардинально обновить свой аутфит, просто выразив оттенок волос. Стоит только помнить, что не следует краситься в более темные цвета, потому что можно подчеркнуть все возрастные изменения на лице. Двух тонов будет вполне достаточно, чтобы сделать свой образ непревзойденным.

Читайте также:

Эффектная стрижка на июнь для женщин за 40, которая набирает бешеную популярность во всем мире.

Прически на последний звонок: интересные идеи, фото

4 стрижки, которые никогда не выйдут из моды: роскошные прически для совершенного стиля