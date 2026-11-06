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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Какие три куста надо обрезать в ноябре, чтобы в следующем году был щедрый урожай крупных ягод

Такое осеннее благоустройство ягодника поможет растениям войти в новый сезон с хорошо сформированной кроной и сильными побегами, на которых будет развиваться будущий урожай.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Когда лучше проводить обрезку кустов в ноябре

Когда лучше проводить обрезку кустов в ноябре

Ноябрь — удачное время, чтобы подготовить ягодные кусты к новому сезону. После опадания листья хорошо видны старые, сухие и поврежденные ветви, которые загущают растения и мешают молодым побегам развиваться. Прежде всего во внимании нуждаются смородина, крыжовник и малина. Правильная обрезка поможет омолодить кусты, улучшить освещение внутри кроны и создать условия для будущего урожая.

Смородина: удалите старые ветви, которые уже мало плодоносят

Черная смородина лучше всего плодоносит на молодых побегах, поэтому регулярное удаление старых веток особенно важно. В ноябре, когда листья уже опали, осмотрите куст и найдите темные, толстые, малопродуктивные ветви, а также сухие и поврежденные побеги.

Прежде всего, вырезайте ветки в возрасте примерно 4–5 лет и старше, особенно если на них мало молодых приростов. Срез делайте у самого основания, не оставляя длинных пней. Также уберите тонкие побеги, растущие внутрь куста, перекрещивающиеся или лежащие на земле.

После обрезки в центре смородины должно остаться достаточно сильных молодых ветвей всех возрастов. Не удаляйте все старые побеги одновременно: куст должен сохранить сбалансированную крону.

Крыжовник: проредите середину куста

Крыжовник склонен к загущению, из-за чего внутренние ветви получают меньше света, а ягоды могут становиться мельче. После опадания листья хорошо видно, какие побеги мешают нормальному развитию растения.

Удалите сухие, поломанные, больные и очень слабые ветви. Особое внимание уделите тем, что растут во внутрь кроны, переплетаются или затрагивают землю. Старые ветки, которые почти не дают прироста, можно постепенно вырезать у основания.

В то же время, не стоит чрезмерно прореживать крыжовник: его урожай формируется на многолетних ветвях и коротких плодовых образованиях. Оставляйте сильные молодые и хорошо расположенные побеги, чтобы куст имел достаточно плодоносящей древесины в следующем году.

Малина: обрезка зависит от сорта

С малиной важно не ошибиться, ведь летние и ремонтантные сорта плодоносят на побегах всех возрастов.

Летнюю малину обрезают, удаляя отплодоносившие двухлетние побеги. Они обычно более сухие, темные и имеют следы старых плодовых веточек. Их срезают у земли, а сильные однолетние побеги оставляют — именно на них следующим летом появятся ягоды. Если молодых побегов слишком много, лишние и слабые тоже прореживают.

Ремонтантную малину, которая дает урожай на побегах текущего года, можно обрезать полностью после завершения плодоношения. В таком случае все стебли срезают почти на уровне почвы. В следующем сезоне вырастут новые побеги, которые снова дадут урожай. Если ремонтантную малину выращивают для получения двух волн ягод, часть сильных побегов оставляют — схема обрезки будет другой.

Когда лучше проводить обрезку в ноябре

Удобнее всего работать после опадания листьев, в сухой день, когда нет сильного мороза. Для обрезки используйте острый секатор, чтобы срезы были ровными и не разрывали кору. Перед работой с разными кустами инструмент желательно очищать, особенно если удаляли больные ветви.

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