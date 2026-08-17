Какие три вещи указывают на то, что человеку нельзя доверять: объяснение экспертов по коммуникации

Как понять человека: психология доверия / © Фото из открытых источников

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Доверие редко исчезает из-за одной неудачной фразы или случайного поступка. Обычно насторожиться заставляет совокупность поведенческих сигналов, повторяющихся в разных ситуациях. Психологи советуют не делать выводы только по внешности, манере общения или одному конфликту. Гораздо важнее наблюдать за тем, совпадают ли слова человека с его действиями. Есть по меньшей мере три признака, которые могут свидетельствовать, что с человеком следует быть осторожнее.

Слова постоянно расходятся с поступками

Один из самых заметных признаков — человек много обещает, но регулярно не выполняет сказанное. Речь идет не об единичном случае: каждый может что-то забыть, не рассчитать время или изменить планы по непредвиденным обстоятельствам.

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Насторожиться следует тогда, когда невыполненные обещания становятся обычной моделью поведения. Человек уверяет, что сделает определенное дело, договаривается о конкретных условиях, а потом ведет себя так, будто ничего не произошло. Если вы обращаете на это внимание, то она может придумывать оправдание или перекладывать ответственность на других.

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В таких ситуациях лучше оценивать не убедительность объяснений, а реальные действия. Именно последовательность поведения многое говорит о надежности человека.

Он легко раскрывает чужие секреты

Еще один важный сигнал — склонность рассказывать чужие личные истории без разрешения. Если собеседник с удовольствием пересказывает вам подробности частной жизни друзей, коллег или родственников, не следует автоматически считать, что ваши секреты он сохранит лучше.

Особенно показательна ситуация, когда человек оправдывает такое поведение словами типа «я просто рассказываю правду» или «это же не секрет». Границы конфиденциальности у разных людей могут отличаться, но сознательное распространение информации, которую другой человек доверял хранить, может являться серьезным поводом для осторожности.

Поэтому личными подробностями лучше делиться постепенно, когда уже достаточно опыта общения и понимания того, как человек обращается с чужой информацией.

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Не признает собственных ошибок и всегда винит других

Третий признак — постоянное переложение ответственности. В конфликтах такой человек почти никогда не допускает мысли, что мог ошибиться. Во всех проблемах виноваты коллеги, друзья, партнер, обстоятельства или «неправильное» поведение собеседника.

Конечно, каждый может защищаться в конфликте, а иногда ответственность действительно лежит на другой стороне. Но если человек систематически не признает никакой своей ошибки, это может осложнять здоровые отношения.

Надежный человек не обязательно никогда не ошибается. Напротив, важно, способна ли она сказать: «Я был неправ», извиниться и изменить свое поведение.

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