ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
222
Время на прочтение
2 мин

Какие цифры на купюрах приумножают деньги: такие банкноты лучше носить в кошельке и не тратить

Советы нумерологов помогут выбрать счастливые банкноты для увеличения финансовых возможностей и потоков.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие цифры на банкнотах притягивают богатство

Какие цифры на банкнотах притягивают богатство / © Фото из открытых источников

Говорят, что деньги любят счёт, порядок и правильную энергию. В нумерологии даже цифры на купюрах имеют значение, они влияют на финансовый поток и способны притягивать или, наоборот, отпугивать благосостояние. Если внимательно присмотреться к серийному номеру банкноты, можно найти свою «счастливую» — ту, которую лучше не тратить, а оставить в кошельке как талисман изобилия.

Какие цифры считаются денежными

  • Цифра 8. В нумерологии восьмерка — это символ бесконечности, благополучия и кармической гармонии. Купюра, в серийном номере которой много восьмерок, например, 888 или 808, считается самым мощным финансовым талисманом.

  • Цифра 6. Шестерка связана с материальным благополучием и семейным уютом. Если в вашем кошельке лежит купюра с повторением этой цифры, она будет привлекать стабильность и спокойствие по финансовым делам. Так что не стоит ее тратить.

  • Цифра 3 — это символ удачи и вдохновения. Тройка помогает людям, которые ищут новые возможности для заработка или планируют начать собственное дело. Купюра с тройками стимулирует финансовое развитие.

  • Цифра 5. Пятерка — знак перемен и прогресса. Деньги с этой цифрой активируют движение энергии, поэтому их часто оставляют в кошельке бизнесмены или те, кто стремится к карьерному росту.

  • Цифра 9. Девятка символизирует завершение цикла и переход на новый уровень. Купюра из 9 может помочь избавиться от долгов и привлечь обновленный финансовый поток.

Счастливые комбинации цифр на банкнотах

Особенно сильными считаются повторяющиеся или зеркальные последовательности — 111, 222, 333, 777, 888 или 12321. Такие номера в нумерологии называют «денежными кодами». Их советуют хранить в кошельке в отдельном кармане и по возможности не тратить.

Как правильно хранить «денежную» купюру

  • Выберите новую или чистую банкноту — поврежденные деньги считаются энергетически истощенными.

  • Держите ее расправленным, не сворачивая, в отделении, где лежат другие купюры.

  • Периодически доставайте и благодарите ее за достаток — это усиливает энергетическую связь.

  • Не давайте ее взаймы и не разменивайте — такая купюра работает только на вас.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie