Какие цифры на купюрах приумножают деньги: такие банкноты лучше носить в кошельке и не тратить
Советы нумерологов помогут выбрать счастливые банкноты для увеличения финансовых возможностей и потоков.
Говорят, что деньги любят счёт, порядок и правильную энергию. В нумерологии даже цифры на купюрах имеют значение, они влияют на финансовый поток и способны притягивать или, наоборот, отпугивать благосостояние. Если внимательно присмотреться к серийному номеру банкноты, можно найти свою «счастливую» — ту, которую лучше не тратить, а оставить в кошельке как талисман изобилия.
Какие цифры считаются денежными
Цифра 8. В нумерологии восьмерка — это символ бесконечности, благополучия и кармической гармонии. Купюра, в серийном номере которой много восьмерок, например, 888 или 808, считается самым мощным финансовым талисманом.
Цифра 6. Шестерка связана с материальным благополучием и семейным уютом. Если в вашем кошельке лежит купюра с повторением этой цифры, она будет привлекать стабильность и спокойствие по финансовым делам. Так что не стоит ее тратить.
Цифра 3 — это символ удачи и вдохновения. Тройка помогает людям, которые ищут новые возможности для заработка или планируют начать собственное дело. Купюра с тройками стимулирует финансовое развитие.
Цифра 5. Пятерка — знак перемен и прогресса. Деньги с этой цифрой активируют движение энергии, поэтому их часто оставляют в кошельке бизнесмены или те, кто стремится к карьерному росту.
Цифра 9. Девятка символизирует завершение цикла и переход на новый уровень. Купюра из 9 может помочь избавиться от долгов и привлечь обновленный финансовый поток.
Счастливые комбинации цифр на банкнотах
Особенно сильными считаются повторяющиеся или зеркальные последовательности — 111, 222, 333, 777, 888 или 12321. Такие номера в нумерологии называют «денежными кодами». Их советуют хранить в кошельке в отдельном кармане и по возможности не тратить.
Как правильно хранить «денежную» купюру
Выберите новую или чистую банкноту — поврежденные деньги считаются энергетически истощенными.
Держите ее расправленным, не сворачивая, в отделении, где лежат другие купюры.
Периодически доставайте и благодарите ее за достаток — это усиливает энергетическую связь.
Не давайте ее взаймы и не разменивайте — такая купюра работает только на вас.