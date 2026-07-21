Какой счастливый номер квартиры / © www.freepik.com/free-photo

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Многие обращают внимание на адрес своего жилья не только с практической точки зрения, но и через его символическое значение. Эксперты по нумерологии считают, что цифры номера квартиры или дома могут влиять на атмосферу дома, отношения между жителями, финансовое благополучие и общее чувство комфорта. Хотя такие представления не имеют научного подтверждения, они остаются популярными среди приверженцев эзотерики и символики чисел.

Как правильно определить число своего жилья

Если номер квартиры или дома состоит из нескольких цифр, их рекомендуют сложить между собой, пока не выйдет однозначное число. Например:

квартира №35: 3+5=8;

дом №127: 1+2+7=10; 1+0=1;

квартира №246: 2+4+6=12; 1+2=3.

Самое полученное число, по мнению нумерологов, имеет основное символическое значение.

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Число 1 — для новых начинаний и карьерного роста

Единицу часто называют символом лидерства, силы воли и независимости. Такое жилье хорошо подходит людям, которые стремятся к профессиональному развитию, открывают собственное дело или хотят начать новый этап в жизни.

Нумерологи считают, что энергия единицы помогает смело принимать решения и не бояться перемен.

Число 3 — для творчества и позитивной атмосферы

Тройка символизирует вдохновение, легкость в общении и хорошее настроение. Считается, что в таком доме царит тёплая атмосфера, а его обитатели легче находят общий язык друг с другом.

Это число рекомендуют людям творческих профессий, семьям с детьми и всем, кто любит принимать гостей.

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Число 6 — символ семейного уюта

Шестерка в нумерологии связана с любовью, гармонией и домашним комфортом. Такое жилище часто называют идеальным для семейной жизни.

По поверьям именно эта цифра помогает создать уютную атмосферу, укрепляет родственные отношения и способствует взаимопониманию между близкими людьми.

Число 8 — самый мощный символ достатка

Именно восьмерку большинство нумерологов называют числом финансового успеха. Считается, что он символизирует материальное благосостояние, развитие бизнеса, стабильность и умение правильно распоряжаться деньгами.

Такое жилье часто рекомендуют предпринимателям, руководителям, инвесторам и людям, стремящимся к финансовому росту.

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Однако нумерологи отмечают: сама по себе цифра не приносит богатства. Она лишь символизирует возможности, которые нужно реализовывать своим трудом.

Число 9 — мудрость и внутренняя гармония

Девятка символизирует духовное развитие, милосердие, жизненный опыт и желание помогать другим.

Такое жилье подходит людям, которые ценят покой, саморазвитие, обучение и внутреннее равновесие.

Какие числа считают менее благоприятными

Число 4. В некоторых нумерологических традициях осторожно относятся к числу 4, увязывая его с большим количеством труда и необходимостью постоянно преодолевать трудности.

Число 5 символизирует изменения, активность и непредсказуемость, поэтому жизнь в таком доме может быть очень динамичной.

Число 7 считается символом уединения, размышлений и духовного поиска. Оно больше подходит людям, любящим тишину и личное пространство.

В то же время, разные школы нумерологии могут по-разному трактовать значения этих чисел.

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