Какие цвета одежды придают возраста и лишнего веса: их ни в коем случае нельзя носить женщинам за 50

Что нельзя носить женщинам после 50 / © www.freepik.com/free-photo

С возрастом женщины начинают внимательнее относиться к выбору одежды, ведь правильно подобранные цвета могут освежить лицо, подчеркнуть природную красоту и даже визуально омолодить. Неудачные оттенки способны сделать кожу тусклой, подчеркнуть морщины и добавить несколько лишних лет. Стилисты отмечают: некоторые цвета могут еще и создавать эффект лишнего веса. Поэтому женщинам после 50 следует особенно внимательно относиться к палитре гардероба, чтобы образ выглядел легким, современным и гармоничным.

Коричневый

Коричневые оттенки часто делают образ тяжелым и визуально прибавляют возраста. Особенно это заметно, если такой цвет находится близко к лицу, например, в свитерах, пальто или блузах.

Этот оттенок может подчеркивать усталость кожи и делать ее сероватой. Поэтому черты лица выглядят более жестко. Гораздо лучше заменить его теплыми карамельными или нюдовыми оттенками.

Грязный серый

Серый цвет сам по себе универсален, но его невнятные и смешанные оттенки способны придать несколько лет даже молодым женщинам. Для дамы за 50 такой цвет табу, он может подчеркивать неровный тон кожи и делать лицо уставшим.

Кроме того, невнятный серый часто создает эффект массивной фигуры. Именно поэтому стилисты советуют выбирать благородные варианты чистого серого цвета, которые выглядят элегантно и не обременяют образ.

Фиолетовый

Глубокие фиолетовые оттенки порой придают образу эффектности, однако подходят они далеко не всем. В зрелом возрасте такой цвет способен подчеркивать тени под глазами и делать кожу более бледной.

Если одежда полностью выполнена в темно-фиолетовых цветах, образ может выглядеть слишком суровым и тяжелым. Лучше выбирать более светлые оттенки, например, лавандовый или сиреневый, которые выглядят значительно нежнее.

Горчичный и невнятный желтый

Желтый цвет может освежать, но только тогда, когда он чистый и яркий. Грязно-желтые и горчичные оттенки часто делают кожу тусклой и подчеркивают возрастные изменения.

Такой цвет также способен визуально добавлять объем фигуре, особенно если это платья, свитера или пальто.

Невыразительный зеленый

Зеленый цвет с землистым оттенком делает общий образ слишком мрачным. Если такой оттенок полностью доминирует в одежде, он может подчеркивать морщинки и неровности кожи.

Чтобы этого избежать, стилисты советуют выбирать насыщенный зеленый цвет, он придаст общему образу весенней свежести и игривости.