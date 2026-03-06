- Дата публикации
Категория
Разное
375
2 мин
Какие цвета одежды придают возраста и лишнего веса: их ни в коем случае нельзя носить женщинам за 50
Стилисты объяснили, от каких оттенков лучше отказаться, чтобы выглядеть привлекательно и элегантно в зрелом возрасте.
С возрастом женщины начинают внимательнее относиться к выбору одежды, ведь правильно подобранные цвета могут освежить лицо, подчеркнуть природную красоту и даже визуально омолодить. Неудачные оттенки способны сделать кожу тусклой, подчеркнуть морщины и добавить несколько лишних лет. Стилисты отмечают: некоторые цвета могут еще и создавать эффект лишнего веса. Поэтому женщинам после 50 следует особенно внимательно относиться к палитре гардероба, чтобы образ выглядел легким, современным и гармоничным.
Коричневый
Коричневые оттенки часто делают образ тяжелым и визуально прибавляют возраста. Особенно это заметно, если такой цвет находится близко к лицу, например, в свитерах, пальто или блузах.
Этот оттенок может подчеркивать усталость кожи и делать ее сероватой. Поэтому черты лица выглядят более жестко. Гораздо лучше заменить его теплыми карамельными или нюдовыми оттенками.
Грязный серый
Серый цвет сам по себе универсален, но его невнятные и смешанные оттенки способны придать несколько лет даже молодым женщинам. Для дамы за 50 такой цвет табу, он может подчеркивать неровный тон кожи и делать лицо уставшим.
Кроме того, невнятный серый часто создает эффект массивной фигуры. Именно поэтому стилисты советуют выбирать благородные варианты чистого серого цвета, которые выглядят элегантно и не обременяют образ.
Фиолетовый
Глубокие фиолетовые оттенки порой придают образу эффектности, однако подходят они далеко не всем. В зрелом возрасте такой цвет способен подчеркивать тени под глазами и делать кожу более бледной.
Если одежда полностью выполнена в темно-фиолетовых цветах, образ может выглядеть слишком суровым и тяжелым. Лучше выбирать более светлые оттенки, например, лавандовый или сиреневый, которые выглядят значительно нежнее.
Горчичный и невнятный желтый
Желтый цвет может освежать, но только тогда, когда он чистый и яркий. Грязно-желтые и горчичные оттенки часто делают кожу тусклой и подчеркивают возрастные изменения.
Такой цвет также способен визуально добавлять объем фигуре, особенно если это платья, свитера или пальто.
Невыразительный зеленый
Зеленый цвет с землистым оттенком делает общий образ слишком мрачным. Если такой оттенок полностью доминирует в одежде, он может подчеркивать морщинки и неровности кожи.
Чтобы этого избежать, стилисты советуют выбирать насыщенный зеленый цвет, он придаст общему образу весенней свежести и игривости.