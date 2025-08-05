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Какие цвета волос будут в моде осенью 2025 года: пять основных оттенков и кому они подходят
Осень традиционно символизирует время для перемен, и одна из самых распространенных трансформаций — это обновление цвета волос. В 2025 году в моде естественные, нежные и насыщенные оттенки, подчеркивающие естественную красоту и здоровье волос, гармонично вписываясь в современный тренд минималистической и изысканной стилистики.
К наиболее популярным цветам этого сезона относятся нежный кашемировый блонд, яркий медный рыжий, насыщенный теплый мокко и холодный пепельный скандинавский. Специалисты представили подборку самых модных оттенков, которые уже завоевали признание среди профессионалов и их клиентов.
Кашемировый блонд
Также можно заменить медовый блонд.
Этот оттенок напоминает уютный теплый свитер: нежный, бежево-медовый с карамельными бликами, он дарит волосам натуральную живую текстуру без лишнего блеска, но с глубиной и изысканностью.
Чтобы получить идеальный результат, попросите у стилиста деликатные “babylights” вокруг лица и регулярную тонировку каждые шесть недель для предотвращения желтизны.
Этот цвет идеально подходит обладательницам светлой кожи с прохладным оттенком, акцентируя внимание на зеленых, карих и голубых глазах.
Имбирный пряник
Альтернативный выбор — насыщенный медный оттенок.
Это современная интерпретация классической меди, более глубокая и теплая. Оттенок сочетает в себе нюансы корицы, янтаря и солнечного апельсина, создавая на волосах эффект нежного, мерцающего пламени.
Советы для стилиста: выбирайте полуперманентную краску с теплыми рыже-оранжевыми бликами, при этом корни следует сделать немного темнее для дополнительной глубины.
Идеально подходит брюнеткам, стремящимся экспериментировать с рыжими цветами, особенно если кожа имеет теплый оттенок.
Мокко мусс
Еще один вариант — теплый шоколад с карамельными бликами.
Это идеальное сочетание насыщенного шоколадного тона с нежными карамельными прядями, что создает многогранный, изысканный и “аппетитный” цвет. Он выглядит естественно, роскошно и очень уместен для осеннего образа.
Что предложить стилисту: основу делают нейтральной, дополняя теплыми и прохладными карамельными переливами по технике air-touch или foliage для максимальной натуральности.
Подходит практически всем, особенно гармонично смотрится на оливковой или теплой коже.
Скандинавский блонд
Еще один вариант — пепельно-платиновый блонд.
Это холодный, почти ледяной оттенок, с освещенными прядями вокруг лица, нейтральным основанием и тонкими бежевыми нюансами. Такой блонд сохраняет естественную свежесть и элегантность.
Что следует сказать стилисту: выберите светлую базу с сочетанием нескольких светлых тонов и добавьте глоссировку с бежевым пигментом, избегая желтизны и серости.
Этот оттенок лучше подходит опытным блондинкам с холодными или нейтральными оттенками кожи.
Круги вишня
Еще одна смелая альтернатива — темно-каштановый с красным оттенком.
Это глубокий брюнет с вишневыми переливами, играющими на свете, создавая атмосферу загадочности и роскоши.
Для стилиста: выбирайте насыщенную брюнетовую базу с глянцевыми вишневыми прядями и обеспечивайте регулярную тонировку для поддержания интенсивности цвета.
Идеально подходит для обладательниц теплой кожи и темных глаз, придавая волосам дополнительный объем и блеск без чрезмерной яркости.