Какие цвета волос будут в моде осенью 2025 года: пять основных оттенков и кому они подходят

Какие цвета волос в тренде осенью 2025 года / © unsplash.com

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К наиболее популярным цветам этого сезона относятся нежный кашемировый блонд, яркий медный рыжий, насыщенный теплый мокко и холодный пепельный скандинавский. Специалисты представили подборку самых модных оттенков, которые уже завоевали признание среди профессионалов и их клиентов.

Кашемировый блонд

Кашемировый блонд / © Vogue

Также можно заменить медовый блонд.

Этот оттенок напоминает уютный теплый свитер: нежный, бежево-медовый с карамельными бликами, он дарит волосам натуральную живую текстуру без лишнего блеска, но с глубиной и изысканностью.

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Чтобы получить идеальный результат, попросите у стилиста деликатные “babylights” вокруг лица и регулярную тонировку каждые шесть недель для предотвращения желтизны.

Этот цвет идеально подходит обладательницам светлой кожи с прохладным оттенком, акцентируя внимание на зеленых, карих и голубых глазах.

Имбирный пряник

Имбирный пряник / © Vogue

Альтернативный выбор — насыщенный медный оттенок.

Это современная интерпретация классической меди, более глубокая и теплая. Оттенок сочетает в себе нюансы корицы, янтаря и солнечного апельсина, создавая на волосах эффект нежного, мерцающего пламени.

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Советы для стилиста: выбирайте полуперманентную краску с теплыми рыже-оранжевыми бликами, при этом корни следует сделать немного темнее для дополнительной глубины.

Идеально подходит брюнеткам, стремящимся экспериментировать с рыжими цветами, особенно если кожа имеет теплый оттенок.

Мокко мусс

Мокко мусс / © Vogue

Еще один вариант — теплый шоколад с карамельными бликами.

Это идеальное сочетание насыщенного шоколадного тона с нежными карамельными прядями, что создает многогранный, изысканный и “аппетитный” цвет. Он выглядит естественно, роскошно и очень уместен для осеннего образа.

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Что предложить стилисту: основу делают нейтральной, дополняя теплыми и прохладными карамельными переливами по технике air-touch или foliage для максимальной натуральности.

Подходит практически всем, особенно гармонично смотрится на оливковой или теплой коже.

Скандинавский блонд

Скандинавский блонд / © Vogue

Еще один вариант — пепельно-платиновый блонд.

Это холодный, почти ледяной оттенок, с освещенными прядями вокруг лица, нейтральным основанием и тонкими бежевыми нюансами. Такой блонд сохраняет естественную свежесть и элегантность.

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Что следует сказать стилисту: выберите светлую базу с сочетанием нескольких светлых тонов и добавьте глоссировку с бежевым пигментом, избегая желтизны и серости.

Этот оттенок лучше подходит опытным блондинкам с холодными или нейтральными оттенками кожи.

Круги вишня

Круги вишня / © Vogue

Еще одна смелая альтернатива — темно-каштановый с красным оттенком.

Это глубокий брюнет с вишневыми переливами, играющими на свете, создавая атмосферу загадочности и роскоши.

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Для стилиста: выбирайте насыщенную брюнетовую базу с глянцевыми вишневыми прядями и обеспечивайте регулярную тонировку для поддержания интенсивности цвета.

Идеально подходит для обладательниц теплой кожи и темных глаз, придавая волосам дополнительный объем и блеск без чрезмерной яркости.