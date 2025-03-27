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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Какие цветы можно посадить и забыть о них: эти растения совершенно не нуждаются в уходе

Обычно хозяйкам приходится тратить много усилий на уход за цветами. Однако есть такие растения, которые хорошо растут и пышно цветут без каких-либо специальных условий.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
За какими цветами не надо ухаживать

За какими цветами не надо ухаживать / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие цветы будут прекрасно расти без чрезмерного ухода, их нужно только посадить и пропаливать в случае необходимости. Они будут буять пышным цветом, как пишет ресурс Radioclub, даже при неблагоприятных погодных условиях.

Какие цветы не требуют постоянного внимания, регулярного полива и специальных условий для роста

  • Космея будет пышно цвести даже при минимальном уходе. Это растение любит тепло, хорошо переносит жару, не нуждается в частом поливе. Также космею можно не подкармливать, она будет хорошо цвести без удобрений. Но если подкормить растение в период выпуска бутонов, оно будет радовать прекрасными цветами в течение длительного времени.

  • Хоста растет даже там, где другие цветы гибнут. Этот многолетник устойчив к засухе и холоду, хорошо приживается на обедневшей почве, поэтому станет идеальным выбором для вашего сада.

  • Лаванда достаточно неприхотливое растение, может выжить даже при сильной засухе. Любит много солнца и дерновую почву. После того, как растение зацветет, его можно не подкармливать и не поливать.

  • Очиток — это растение, которое будет расти при самых неблагоприятных условиях. Цветок устойчив к засухе, хорошо растет на бедной почве, практически не нуждается в поливе.

  • Лилия — один из красивейших цветков на клумбе. Растение хорошо приживается, прекрасно цветет в засуху и холодную погоду, не требует специальных условий для роста. Лилию не нужно подпитывать, цветок имеет высокую адаптивность к неблагоприятным условиям.

  • Эхинацея — один из самых прекрасных цветков, которая украсит вашу клумбу, а заодно привлечет насекомых-опылителей — пчел и бабочек. Хорошо растет даже в жару, не требует подпитки или специального ухода. Главное, эхинацеи нужна дернированная почва.

  • Циния. Этот однолетник очень прост в уходе, не требует специальных условий для роста и цветения. Растение хорошо приживается на бедной почве, быстро растет и будет радовать роскошными цветами целое лето, даже если его не поливать.

Дата публикации
Количество просмотров
70
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