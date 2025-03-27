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Какие цветы можно посадить и забыть о них: эти растения совершенно не нуждаются в уходе
Обычно хозяйкам приходится тратить много усилий на уход за цветами. Однако есть такие растения, которые хорошо растут и пышно цветут без каких-либо специальных условий.
Рассказываем, какие цветы будут прекрасно расти без чрезмерного ухода, их нужно только посадить и пропаливать в случае необходимости. Они будут буять пышным цветом, как пишет ресурс Radioclub, даже при неблагоприятных погодных условиях.
Какие цветы не требуют постоянного внимания, регулярного полива и специальных условий для роста
Космея будет пышно цвести даже при минимальном уходе. Это растение любит тепло, хорошо переносит жару, не нуждается в частом поливе. Также космею можно не подкармливать, она будет хорошо цвести без удобрений. Но если подкормить растение в период выпуска бутонов, оно будет радовать прекрасными цветами в течение длительного времени.
Хоста растет даже там, где другие цветы гибнут. Этот многолетник устойчив к засухе и холоду, хорошо приживается на обедневшей почве, поэтому станет идеальным выбором для вашего сада.
Лаванда достаточно неприхотливое растение, может выжить даже при сильной засухе. Любит много солнца и дерновую почву. После того, как растение зацветет, его можно не подкармливать и не поливать.
Очиток — это растение, которое будет расти при самых неблагоприятных условиях. Цветок устойчив к засухе, хорошо растет на бедной почве, практически не нуждается в поливе.
Лилия — один из красивейших цветков на клумбе. Растение хорошо приживается, прекрасно цветет в засуху и холодную погоду, не требует специальных условий для роста. Лилию не нужно подпитывать, цветок имеет высокую адаптивность к неблагоприятным условиям.
Эхинацея — один из самых прекрасных цветков, которая украсит вашу клумбу, а заодно привлечет насекомых-опылителей — пчел и бабочек. Хорошо растет даже в жару, не требует подпитки или специального ухода. Главное, эхинацеи нужна дернированная почва.
Циния. Этот однолетник очень прост в уходе, не требует специальных условий для роста и цветения. Растение хорошо приживается на бедной почве, быстро растет и будет радовать роскошными цветами целое лето, даже если его не поливать.