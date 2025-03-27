Какие цветы можно посадить и забыть о них: эти растения совершенно не нуждаются в уходе

Рассказываем, какие цветы будут прекрасно расти без чрезмерного ухода, их нужно только посадить и пропаливать в случае необходимости. Они будут буять пышным цветом, как пишет ресурс Radioclub, даже при неблагоприятных погодных условиях.

Космея будет пышно цвести даже при минимальном уходе. Это растение любит тепло, хорошо переносит жару, не нуждается в частом поливе. Также космею можно не подкармливать, она будет хорошо цвести без удобрений. Но если подкормить растение в период выпуска бутонов, оно будет радовать прекрасными цветами в течение длительного времени.

Хоста растет даже там, где другие цветы гибнут. Этот многолетник устойчив к засухе и холоду, хорошо приживается на обедневшей почве, поэтому станет идеальным выбором для вашего сада.

Лаванда достаточно неприхотливое растение, может выжить даже при сильной засухе. Любит много солнца и дерновую почву. После того, как растение зацветет, его можно не подкармливать и не поливать.

Очиток — это растение, которое будет расти при самых неблагоприятных условиях. Цветок устойчив к засухе, хорошо растет на бедной почве, практически не нуждается в поливе.

Лилия — один из красивейших цветков на клумбе. Растение хорошо приживается, прекрасно цветет в засуху и холодную погоду, не требует специальных условий для роста. Лилию не нужно подпитывать, цветок имеет высокую адаптивность к неблагоприятным условиям.

Эхинацея — один из самых прекрасных цветков, которая украсит вашу клумбу, а заодно привлечет насекомых-опылителей — пчел и бабочек. Хорошо растет даже в жару, не требует подпитки или специального ухода. Главное, эхинацеи нужна дернированная почва.