Какие цветы можно сеять на зиму: точно не пожалеете

Цветы, которые можно сеять под зиму

Реклама

Когда большинство садоводов завершают сезонные работы, настоящие ценители раннего и крепкого цветения только начинают подготовку к следующей весне. Речь идет о подзимнем посеве — методе, предусматривающем высадку семян цветов прямо в открытую почву поздней осенью. Этот способ, ранее казавшийся необычным, сегодня набирает популярность благодаря своей эффективности и минимальным требованиям к уходу.

В чем преимущество подзимнего посева

Цветы, высеянные под зиму, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед выращенными из-за рассады.

Во-первых, этот метод гарантирует раннее и крепкое цветение. растения, семена которых высеваются осенью, появляются раньше и начинают радовать цветами на две-три недели быстрее, чем посеянные весной.

Реклама

Во-вторых, достигается естественная закаленность лестницы. Семена проходят «школу холода» в почве, благодаря чему молодые растения вырастают гораздо крепче, имеют повышенную устойчивость к весенним заморозкам и резким перепадам температур, а также реже поражаются болезнями, например распространенный фузариоз.

В третьих, наблюдается значительная экономия усилий и средств. Садовод полностью избегает хлопот, связанных с выращиванием рассады в домашних условиях или теплицах, что исключает необходимость дополнительного освещения, пикирования (пересадки сеянцев) и постоянного полива.

То есть, подзимний посев является идеально подходящим способом для некоторых культур. Это единственный разумный метод выращивания тех цветов, которые имеют стержневую корневую систему и соответственно плохо или вообще не переносят пересадки.

Ключ к успеху кроется в естественной стратификации. Семена, находясь в холодной и влажной зимней почве, получают необходимый биологический сигнал к пробуждению, что в результате обеспечивает более дружественную, синхронную и жизнестойкую всходы с наступлением весны.

Реклама

Надежные однолетники для подзимнего посева

Многие однолетние цветы прекрасно переносят зимние условия, что позволяет получить раннее и обильное цветение. Среди них:

Календула – одна из самых надежных культур. Ее крупные семена легко сеять, она выдерживает даже поздний посев в декабре. Цветет с июня до морозов, отпугивает вредителей и является отличным соседом для овощей.

Космея. Любит бедные и песчаные почвы. На плодородной земле она дает много зелени, но на сухом участке превращается в пышный куст до полутора метров высотой с нежными цветками.

Астра однолетняя. Рассада астры часто погибает от грибковых болезней, таких как фузариоз, но при подзимнем посеве растение произрастает здоровым, крепким и цветет на три недели раньше. Ей подходят солнечные участки с рыхлой почвой, но не те места, где раньше росли томаты или картофель.

Эшшольция (Калифорнийский мак). Это растение имеет стержневой, хрупкий корень и совершенно не переносит пересадки. Поэтому прямой посев в почву — единственный разумный способ. Смешанные с песком семена дают высокую всхожесть, а яркие оранжево-желтые цветы радуют глаз с мая по сентябрь, не требуя полива даже в засуху.

Василек. Скромный, но невероятно живущий цветок. Сходит в конце мая, переносит заморозки до $-5^\circ\text{C}$ и отлично смотрится в природных композициях, например, на мавританском газоне.

Алисум (Лобулярия). Создает плотные ковры из мелких, душистых медом цветочков и цветет на месяц раньше, чем при весеннем посеве. Его мелкие семена лучше смешивать с песком и не углублять.

Маттиола дворога. Ее высевают не столько ради мелких лилово-розовых бутонов, сколько ради невероятного аромата. Цветы раскрываются вечером, наполняя воздух сладким, фиалковым запахом, особенно приятным вблизи мест отдыха.

Многолетники, для которых стратификация необходима

Для многих многолетних культур холодная стратификация не просто желательна, а является необходимым условием успешного прорастания и развития:

Аквилегия (Орлики). Растет в полутени, формируя изящные колокольчики. Кусты с каждым годом становятся пышнее.

Гвоздика турецкая. Этот двухлетник дает обильный самосев, благодаря чему каждый год появляются новые оттенки цветов.

Лупин. Украшает клумбу высокими соцветиями-подсвечниками, а также живым удобрением, обогащая почву азотом.

Дельфиниум. Его семена не сходят без предварительной зимовки. Его высокие голубые и фиолетовые соцветия станут центром цветника, если посеять семена на солнечном, защищенном от ветра месте.

Рудбекия. Один из самых требовательных многолетников. Рудбекия растет даже на заброшенных участках, цветет до самых заморозков и размножается самосевом, создавая яркие «островки» солнечного цвета. Хотя она может агрессивно разрастаться, ее легко контролировать, оставляя достаточное пространство между растениями.

Подзимний посев не подходит для теплолюбивых культур, таких как бархатцы, цинии или петунии. Этот метод следует использовать только для растений, адаптированных к холоду.

Когда и как сеять

Главное и незыблемое правило подзимнего посева — это терпение и отсутствие спешки. Сеять семена можно исключительно тогда, когда почва уже немного подмерзла, а температура воздуха стабильно держится у отметки нуля градусов цельсия. Обычно этот период приходится на конец октября или начало декабря в зависимости от климатических особенностей конкретного региона. Критически важно не сеять семена в еще теплую почву, поскольку это может спровоцировать его преждевременное прорастание, что неизбежно приведет к гибели молодых всходов при наступлении первых сильных морозов.

Реклама

Техника посева: подготовка почвы и семян

Работы по подготовке грунта необходимо выполнить заранее, до наступления устойчивых заморозков, а саму процедуру посева производят следующим образом:

Участки для посева готовят заранее, почву тщательно рыхлят и формируют бороздки, оптимальная глубина которых составляет один-два сантиметра.

Следует обязательно заранее заготовить сухую смесь для присыпки. это может быть сухая почва, торф или компост. этот материал понадобится для покрытия семян уже после того, как земля окончательно замерзнет.

Семена распределяют в бороздках гуще, чем делают весной — примерно в полтора раза больше. такое увеличение нормы посева необходимо из-за того, что всхожесть семян после зимней стратификации может быть несколько ниже.

Семена легко прикрывают заранее заготовленным сухим грунтом. Поливать после посева строго запрещено во избежание прорастания. Весной всходы появляются самостоятельно, как только растает снег и почва прогреется.

Для тех, кто выбирает этот естественный метод — это несколько часов работы в прохладном воздухе, и на следующий сезон цветник готов. Он не требует постоянного внимания, не боится капризов погоды и ежегодно возвращается с новой силой.