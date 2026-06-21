Цветник. / © Credits

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Регулярный уход за садовыми растениями летом — это не только полив и подкормка, но и правильная обрезка. Удаление увядших цветов и старых соцветий помогает растениям сохранять силы, стимулирует новое цветение и защищает их от болезней. Несколько простых действий могут значительно улучшить вид сада и продлить период цветения любимых цветов.

Какие цветы нужно обязательно обрезать в течение лета, рассказали садоводы изданию Deccoria.pl.

Обрезка также снижает риск грибковых заболеваний. Ведь оставшееся соцветие накапливает влагу, а эти условия идеально подходят для развития патогенов. Удаление увядших цветов увеличивает поток воздуха и уменьшает риск заражения.

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Какие цветы следует обрезать

Розы — именно те цветы, которые нуждаются в обрезке для поддержания здоровья и цветения. Впрочем, следует помнить, что обрезка не нужна для сортов, цветущих только один раз в сезон.

Садоводы не рекомендуют просто удалять цветок на тонком стебле. Срез следует производить примерно на 5 мм выше хорошо развитого листа с почкой в пазухе, желательно под углом. Эта процедура часто вызывает повторное цветение.

Петунии также нуждаются в летней обрезке. С течением сезона их кусты теряют свой красивый внешний вид, потому что кончики ее длинных стеблей покрываются все меньшим количеством цветов, серединка редеет, а крона засыхает.

Следует удалить все увядшие цветы. Кроме того, следует сократить стебли на треть или даже половину их длины — до первой пары ярко-зеленых листьев. Через 2-3 недели петуния должна загустеть и снова начать цвести.

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Лилии также нуждаются в летней обрезке. Садоводы часто обрезают все растение после цветения, но достаточно удалить цветоносные побеги, как только они увядают, а стебель начнет буреть. Слов укоротить стебель у основания.

Калибрахоа и вербена нуждаются в регулярной обрезке — желательно раз в неделю. Следует удалять отцветшие соцветия, стебли и семенные коробочки.

Шалфей цветет вертикальными соцветиями. Когда большинство соцветий отцветет, срежьте цветонос над первой парой ровных, хорошо развитых листьев. На нем вскоре появятся новые побеги.

Напомним, мы писали о том, какой ингредиент следует добавить в воду для поливки, чтобы спасти растения от жары.

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