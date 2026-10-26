Какие цветы нельзя поливать холодной водой, потому что они погибнут: названы 5 комнатных растений

Какой водой нужно поливать цветы / © Pexels

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Полив холодной водой из-под крана может стать неприятным сюрпризом для комнатных цветов, особенно зимой, когда корни и так находятся в прохладной среде. Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании советуют доводить воду до комнатной температуры перед поливом. Особенно чувствительны к резкому перепаду температур тропические растения и цветы с нежными листьями. Вот пять популярных комнатных растений, для которых следует выбирать воду комнатной температуры.

Фиалка — холодная вода оставляет пятна на листьях

Узамбарская фиалка или сенполия — одно из самых чувствительных комнатных растений к попаданию холодной воды на листья. После такого полива на листовых пластинах могут появиться светлые, желтоватые или коричневые пятна, которые впоследствии не исчезают.

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Специалисты объясняют, что вода для фиалок должна быть такой же температуры, как воздух в комнате или немного теплее. Чтобы не повредить листву, можно поливать растение снизу: поставить горшок в емкость с водой, дать субстрату впитать влагу, а затем слить остатки.

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Орхидея — не любит резкого охлаждения корней

Орхидеи, в частности, популярные фаленопсисы, происходят из тропических регионов и чувствительно реагируют на неблагоприятные условия содержания. Очень холодная вода может вызвать температурный стресс корней, особенно если растение стоит на холодном подоконнике.

Американское общество орхидей рекомендует избегать резкого охлаждения растений и использовать воду умеренной температуры. Для полива орхидеи подойдет вода комнатной температуры. После увлажнения субстрата нужно дать излишней воде стечь, ведь постоянно мокрые корни могут загнивать.

Калатея — чувствительна к условиям содержания

Калатея известна декоративными листьями с выразительными узорами. Это тропическое растение нуждается в стабильных условиях, достаточной влажности воздуха и внимательном уходе.

Холодная вода может дополнительно нагружать корневую систему, особенно зимой. Для полива лучше использовать воду комнатной температуры, а сам грунт поддерживать умеренно влажным, не допуская застоя воды в горшке. Если кончики листьев сохнут или скручиваются, проверьте также влажность воздуха, освещение и режим полива.

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Спатифиллум — тропическое растение, не любящее холодового стресса

Спатифиллум ценят темно-зеленые листья и белые соцветия. Он происходит из тропических регионов и чувствителен к длительному пребыванию в холоде. Флористы отмечают, что низкие температуры могут повреждать ткани этого растения.

Поэтому не стоит поливать спатифиллум ледяной водой, особенно если горшок стоит у холодного стекла или на протяжении. Используйте воду комнатной температуры и поливайте, когда верхний слой почвы начинает подсыхать. Не оставляйте воду в поддоне надолго.

Глоксиния — берегите нежные листья и корни

Глоксиния имеет большие бархатные листья и яркие цветы. Как и сенполия, она принадлежит к семейству геснериевых, представители которой могут реагировать на холодную воду появлением пятен на листьях.

Чтобы сохранить декоративность растения, используйте воду комнатной температуры и старайтесь не смачивать листья. Поливайте осторожно, не переувлажняя субстрат. Если глоксиния находится в периоде покоя, потребность в воде уменьшается, поэтому частоту полива следует скорректировать.

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