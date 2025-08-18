- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие цветы нужно высадить в августе, чтобы сад цвел непрерывно
В августе лучшее время для посадки и пересадки многих многолетников.
Август – отличный период, чтобы посадить многолетние растения, которые в следующем сезоне будут цвести на вашей клумбе. Во второй половине лета почва теплая, а потому растения успевают укорениться до холодов.
ТСН.ua подготовил подборку многолетников, которые можно высаживать в августе.
Ирис
Этот цветок - любит солнечные места и хорошо дренированную почву. Если посадить ирисы в августе, они хорошо укоренятся и будут радовать обильным цветением весной.
Лаванда
Кусты этих цветов любят солнце и сухие участки. Если высадить его сейчас, то лаванда хорошо адаптируется к зиме.
Пионы
Это одни из тех цветов, которые не любят частые пересадки. Они годами растут на одном месте. Август — идеальное время, чтобы пион укоренился и зацвел через год-два роскошными цветами.
Ехинацея
Ее веты украсят клумбу, а полезные свойства укрепят иммунитет. Любит солнечные места и хорошо переносит засуху.
Астильба
Ее пушистые соцветия придают объему и нежности клумбе. Прекрасно растет в полутени, поэтому идеальна для участков, где солнце бывает не целый день.
Важно перед посадкой перерыть землю, удалить сорняки, а также добавить компост или перегной. После посадки обильно полейте растения, чтобы они быстрее прижились.
Напомним, мы писали о том, что нужно сделать на участке в конце сезона, чтобы уничтожить улиток.