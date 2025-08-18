ТСН в социальных сетях

Какие цветы нужно высадить в августе, чтобы сад цвел непрерывно

В августе лучшее время для посадки и пересадки многих многолетников.

Вера Хмельницкая
Рассада.

Рассада. / © Freepik

Август – отличный период, чтобы посадить многолетние растения, которые в следующем сезоне будут цвести на вашей клумбе. Во второй половине лета почва теплая, а потому растения успевают укорениться до холодов.

ТСН.ua подготовил подборку многолетников, которые можно высаживать в августе.

Ирис

Этот цветок - любит солнечные места и хорошо дренированную почву. Если посадить ирисы в августе, они хорошо укоренятся и будут радовать обильным цветением весной.

Лаванда

Кусты этих цветов любят солнце и сухие участки. Если высадить его сейчас, то лаванда хорошо адаптируется к зиме.

Пионы

Это одни из тех цветов, которые не любят частые пересадки. Они годами растут на одном месте. Август — идеальное время, чтобы пион укоренился и зацвел через год-два роскошными цветами.

Ехинацея

Ее веты украсят клумбу, а полезные свойства укрепят иммунитет. Любит солнечные места и хорошо переносит засуху.

Астильба

Ее пушистые соцветия придают объему и нежности клумбе. Прекрасно растет в полутени, поэтому идеальна для участков, где солнце бывает не целый день.

Важно перед посадкой перерыть землю, удалить сорняки, а также добавить компост или перегной. После посадки обильно полейте растения, чтобы они быстрее прижились.

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать на участке в конце сезона, чтобы уничтожить улиток.

