Какие цветы посадить в июне: они не боятся жары и будут пышно цвести уже в этом году

Какие цветы посадить в июне

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Июнь подходит для посева культур, в том числе и цветов, не боящихся жары.

Рассказываем, какие цветы лучше подходят для посадки в Украине в июне. Они не только цветут, но и неприхотливы в уходе, поэтому подходят как для опытных садоводов, так и для начинающих. Эти цветы можно семенами высевать в открытую почву в конце мая, в июне.

Петуния

Петунии неприхотливы в уходе, поэтому они прекрасно подходят для начинающих садоводов, а их разнообразие цветов поражает.

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Петуния любит солнце, поэтому для посадки выбирайте открытые и солнечные участки сада. Кроме сада и огорода, ее можно сажать на клумбах, в контейнерах или использовать для подвесных кашпо.

Петуния

Бальзамин

Цветы бальзамина бывают разных цветов — белого, розового, красного, фиолетового.

Бальзамин любит полутень, поэтому высаживать их лучше в местах, которые не будут под прямыми солнечными лучами в течение всего дня.

Бальзамин

Агератум (долгоцвет)

Это пушистые цветки с мелкими соцветиями бывают разных цветов: синего, фиолетового, розового, белого. Агератум неприхотлив в уходе, отлично подходит для создания бордюров и цветочных ковров. Цветок любит солнце, поэтому его можно сажать на открытых солнечных участках сада.

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Агератум

Календула

Цветы не только красивы, но и полезны, используют для лечения многих болезней. Календула неприхотлива в уходе и отлично подходит для начинающих садоводов.

Календула любит солнце, выбирайте для нее открытые, солнечные участки сада.

Календула

Настурция

Эти декоративные цветы с яркими цветами бывают разных форм и размеров. Растение неприхотливо в уходе и отлично подходит для вертикального озеленения. Ее можно сажать не только на клумбах, но и у заборов, беседок на открытых солнечных участках.

Настурция

Бархатцы

Обычно в июне можно сеять бархатцы — цветы с насыщенным оранжевым или оранжевым цветом, которые не только украшают участок, но и прекрасно отпугивают вредителей.

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Бархатцы

Дельфиниум

Цветы с высокими стеблями и пышными соцветиями разных цветов — синего, фиолетового, розового, белого, которые любят солнце и умеренный полив.

Хотя дельфиниум любит солнце, но может расти и в полутени. Важно для растения посадить его в рыхлую, плодородную почву.

Семена цветка можно сеять непосредственно в почву в августе или сентябре. В открытый грунт рассаду можно высаживать в конце мая или начале июня.

Дельфиниум

Лаванда

Этот ароматный цветок прекрасно себя чувствует в украинском климате. Она не только красива, но и оказывает успокаивающий эффект.

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Лаванда любит солнце и хорошо дренированную почву. Выбирайте для нее самое жаркое и сухое место.

Рассаду лаванды высаживают в почву в конце мая или начале июня, а семена можно сеять непосредственно в почву в августе или сентябре.

Лаванда

Виды каких цветов можно посадить в июне

Обычно эти цветы высаживают весной или осенью. Но при определенных условиях можно посадить и летом.

В начале лета еще можно успеть высадить розу . Важно следить, чтобы почва не пересыхала.

Бегонию обычно сажают в горшок, но при выращивании в открытом грунте пересаживают именно в июне.

Безбородые ирисы не любят засуху, поэтому их не стоит сажать летом. А вот другие сорта ирисов можно посадить на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке.

Летом можно сажать только гортензии с закрытой корневой системой, притеняя их первые несколько недель после пересадки от палящего солнца.