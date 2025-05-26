Какие цветы посеять в мае на клумбе, чтобы цвели все лето: топ-3 растения

Какие цветы посеять в мае, чтобы цвели все лето / © unsplash.com

Реклама

В мае следует посадить такие растения, которые будут цвести до самого сентября. Это значит, что даже когда пионы, лилии, астры или гладиолусы отцветут, ваша клумба будет оставаться яркой и привлекательной в течение всего сезона.

Чтобы сделать ваш участок настоящим цветущим оазой летом, позаботьтесь об этом именно в майские дни. Кроме любимых цветов, обязательно добавьте эти три вида растений, способных радовать цветением весь сезон — от лета и до осени. Таким образом, ваш сад не потребует лишнего ухода и будет украшать пространство непрерывно.

Чернобривцы

Для посадки семян нужно предварительно прорастить. Разложите его на тарелке и накройте влажной салфеткой. Через три дня появятся ростки, и тогда семена можно высаживать в почву. Лучше всего делать это на солнечной стороне клумбы, чтобы растения хорошо развивались.

Реклама

Для высокорослых сортов следует оставлять между растениями около 40 см, среднерослые нуждаются примерно в 30 см, а для низкорослых достаточно и 20 см. Если почва бедна питательными веществами, придется подкармливать эти многоцветковые растения дважды в течение сезона для лучшего роста и цветения.

Петунии

Перед посевом семян подготовьте почву: хорошо увлажните и распушите. Выкопайте неглубокие бороздки и выложите в них семена, не засыпая землей — просто осторожно сбрызните водой из пульверизатора. Накройте посев агроволокном и регулярно увлажняйте.

Первые ростки появятся примерно через неделю. Когда растения сформируют по 3-4 листочка, их можно пересаживать, оставляя между кустиками примерно 25 см.

Георгины

Картофеля сажайте на глубину от 10 до 15 см. Если у клубней уже появились почки, размещайте их так, чтобы они были сверху. Поскольку георгины формируют мощные кусты, между растениями следует оставлять примерно полметра пространства.

Реклама

Георгины отблагодарят пышным и ярким цветением, если посадить их на солнечном месте, обеспечить регулярный полив и своевременную подкормку.