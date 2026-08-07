Какие цветы следует сеять в конце лета, чтобы весной ваши клумбы пышно цвели: полный список

Какие цветы сеять в августе

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Конец лета — прекрасное время не только для сбора урожая, но и для подготовки сада к следующему сезону. Именно сейчас можно посеять немало декоративных культур, которые хорошо переносят холодное время года, проходят естественную закалку и уже весной быстро идут в рост. Такой способ выращивания часто дает более прочные растения, чем традиционный весенний посев. Опытные садоводы отмечают, что посев в конце лета или начале осени позволяет получить раннее и обильное цветение, а также значительно облегчает весенние работы на участке.

Почему стоит сеять цветы в конце лета

После летней жары почва еще остается хорошо прогретой, но температура воздуха постепенно снижается. Именно такие условия способствуют успешному прорастанию многих декоративных культур.

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За осень растения успевают сформировать крепкую корневую систему, а весной начинают активно развиваться сразу после схождения снега. Кроме того, естественная стратификация семян во время зимовки положительно влияет на всхождение.

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Какие цветы лучше сеять

Календула. Одним из самых популярных растений является календула. Она легко выдерживает похолодание, быстро прорастает весной и радует продолжительным цветением.

Васильки. Также хорошо посеять васильки. Эти неприхотливые цветы прекрасно зимуют в открытом грунте, а весной быстро образуют густые кустики с яркими синими, розовыми или белыми цветками.

Космея. Хорошим выбором станет и космея. Она хорошо переносит естественную закалку и уже в начале лета формирует пышные цветущие кусты.

Астры. Часто на осень высевают астры китайские, которые благодаря раннему старту развития становятся более устойчивыми ко многим заболеваниям.

Эшольция. Еще одно популярное растение — эшольция. Ее нежные оранжевые или желтые цветки выглядят особенно эффектно на солнечных клумбах.

Какие двухлетние цветы можно сеять в августе

В конце лета советуют высевать многие двухлетние цветы. Именно в этот период хорошо сеять:

анютины глазки;

маргаритки;

турецкую гвоздику;

незабудки;

колокольчики.

До наступления холодов они формируют листовую розетку, хорошо переносят зиму, а уже следующей весной обильно зацветают.

Многолетники, хорошо переносят зимние холода

Если хочется создать клумбу, которая будет радовать многие годы, стоит обратить внимание на многолетние культуры. В конце лета можно смело сеять:

люпин;

аквилегию;

гайлордию;

дельфиниум;

рудбекию;

эхинацею;

гипсофилы.

Большинство из них нуждается в естественной стратификации, поэтому осеннее сеяние часто дает даже лучший результат, чем весеннее.

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