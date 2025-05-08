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Какие цветы выбрать для своей клумбы тем, у кого нет времени на уход за ними
Если вы не готовы целый сезон полоть, подкармливать и поливать свою клумбу, но хочется красоты в саду, следует выбрать эти растения. Они не нуждаются в особом уходе, устойчивы к заморозкам и засухе, хорошо приживаются и цветут весь сезон.
Какие цветы подойдут тем, у кого мало времени на уход за клумбой
Эти цветы не болеют, хорошо растут даже на обедневшей почве, устойчивы к резким перепадам температуры и не требуют сложного ухода. Даже начинающие садоводы смогут создать прекрасный цветник из этих растений.
Профессиональные флористы рекомендуют обратить внимание на однолетники, которые нужно высаживать после майских заморозков и в начале июня. Такие цветы будут цвести вплоть до наступления глубокой осени, они невероятно красивы, неприхотливы в уходе, постоянно выпускают цветы и хорошо переносят смену погоды. Это:
космеи;
чрнобрывцы;
петунии.
Также нужно обязательно иметь на своей клумбе многолетние растения. Их не нужно сажать каждый год, они не боятся заморозков и засухи и годами будут украшать вашу клумбу. Эти цветы:
пионы;
флоксы;
хосты.
Многолетники будут расти даже в тени и практически не требуют ухода. К тому же, они не зарастают сорняками, поэтому вам непременно нужно посадить их на своей клумбе.