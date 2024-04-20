Какие украинские фамилии означают, что в ваших жилах течет еврейская кровь

Многие украинцы имеют родовые имена, которые произошли от названий других народов, от евреев тоже.

На правобережной части Украины еврейское население составляло значительную часть жителей городов. Как пишет в своей книге "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Также евреи жили в украинских селах, где получали от своих односельчан украинцев разнообразные прозвища, которые затем переходили в фамилии. Рассказываем, какие родовые имена означают, что ваши предки были евреями.

Какие фамилии означают, что предки могли быть евреями

Насчитывается более десяти еврейских родовых имен, перешедших из прозвищ:

Атлас – очень распространенная фамилия среди евреев.

Габинет, Зельман – такие фамилии получали те евреи, арендовавшие помещения православных церквей.

Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец и Шайгиц.

Маргулес и Рубин – родовые имена ассимилированных евреев.

Шайгец, Кумриг – это производные от прозвищ, потом перешедшие в родовые имена.

Какие еврейские фамилии произошли от географических названий

Израильский филолог Вольф Москович определил, что около тридцати процентов современных еврейских родовых имен производны от названий стран Центральной и Восточной Европы. В частности, речь идет о таких странах: Польше, Беларуси, Германии, Чехии, Литве, Молдове и Украине.

В Украину евреи начали переселяться еще в шестнадцатом веке, хотя фамилии у них появились гораздо позже – в 19 веке. Часто эти родовые имена происходили от названий украинских городов и городков. К примеру, Бродский – от названия города Броды Львовской области. Заводовкер – от села Завадовка Черкасской области. Македонский – от названия села Македоны Черкасской области.

Читайте также:

Вы из рода чиновников, если ваша фамилия звучит так

Если у вас такая фамилия, ваши предки были из рода знахарей или гадалок

Ваши предки строили Украину, если фамилия звучит так: проверьте свою