Какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Самые короткие фамилии в Украине

Реклама

Трудно поверить, но в украинском языковом пространстве существуют чрезвычайно короткие и уникальные родовые имена, состоящие всего из одной буквы. Эти фамилии являются настоящим феноменом, хотя носителей таких имен в Украине насчитывается совсем немного.

Согласно данным генеалогического общества «Рідні», эти необычные фамилии имеют глубокие корни в истории, упоминаясь среди старшины Гетманщины, православного духовенства, киевского мещанства и лиц, подвергшихся репрессиям.

Какие фамилии состоят из одной буквы

Фамилии, состоящие только из одной буквы, и количество их носителей в Украине на сегодняшний день:

Реклама

Фамилия Є

По данным портала Родные эту фамилию носят только 3 украинцев, проживающих исключительно на территории Днепропетровской области. Что интересно, по открытым источникам, фамилия Є имеет китайское происхождение. Среди известных мировых носителей — шахматисты Є Жунгуан и Цзянчуань, а также олимпийская чемпионка по плаванию Є Шивень.

Фамилия У

У этого родового имени также есть только трое носителей. Их место жительства зафиксировано в Киеве и Симферополе.

Реклама

Фамилия О

Эта фамилия имеет минимальное количество носителей — только двое, проживающих в Донецкой и Запорожской областях.

Фамилия Я

С фамилией Я есть только два человека, зарегистрированных в Одессе и Симферополе.

Реклама

Фамилия Ю

Эта фамилия является самой распространенной среди однобуквенных. Ее владельцами являются 9 украинцев, проживающих в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях.