- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие украинские фамилии состоят только из одной буквы
Самые короткие украинские фамилии: они состоят только из одной буквы
Трудно поверить, но в украинском языковом пространстве существуют чрезвычайно короткие и уникальные родовые имена, состоящие всего из одной буквы. Эти фамилии являются настоящим феноменом, хотя носителей таких имен в Украине насчитывается совсем немного.
Согласно данным генеалогического общества «Рідні», эти необычные фамилии имеют глубокие корни в истории, упоминаясь среди старшины Гетманщины, православного духовенства, киевского мещанства и лиц, подвергшихся репрессиям.
Какие фамилии состоят из одной буквы
Фамилии, состоящие только из одной буквы, и количество их носителей в Украине на сегодняшний день:
Фамилия Є
По данным портала Родные эту фамилию носят только 3 украинцев, проживающих исключительно на территории Днепропетровской области. Что интересно, по открытым источникам, фамилия Є имеет китайское происхождение. Среди известных мировых носителей — шахматисты Є Жунгуан и Цзянчуань, а также олимпийская чемпионка по плаванию Є Шивень.
Фамилия У
У этого родового имени также есть только трое носителей. Их место жительства зафиксировано в Киеве и Симферополе.
Фамилия О
Эта фамилия имеет минимальное количество носителей — только двое, проживающих в Донецкой и Запорожской областях.
Фамилия Я
С фамилией Я есть только два человека, зарегистрированных в Одессе и Симферополе.
Фамилия Ю
Эта фамилия является самой распространенной среди однобуквенных. Ее владельцами являются 9 украинцев, проживающих в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях.