Какие украинские слова начинаются на букву "и": по мнению Александра Авраменко их четыре

Не все знают, какие четыре украинских слова начинаются на букву "и" согласно новому правописанию

С 2019 года введено новое правописание украинского языка. Но не все украинцы знают, что с этого времени нормировано использование слов, которые начинаются на букву "и".

Об этом рассказал известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

Языковед отметил, что ранее с первого класса украинцы вместе с алфавитом изучали, что у украинского языка нет слов на букву "и". С утверждением нового правописания из этого правила было сделано несколько исключений.

По словам Александра Авраменко, таких слов есть четыре.

Возглас ич! Это служебное слово эмоционально усиливает смысл сказанного. Например, можно сказать: "Ич, який хитрий" или "Ич, яка гарна". Употребление этого крика похоже на употребление стойкого словосочетания ""ти ба"..

"Икати". Этот глагол описывает специфический способ произношения.

"Ирод" – форма исторического имени "Ірод"

"Ирій" — параллельная форма привычного имени "ірій", обозначающая место зимовки птиц или обитание душ умерших.

Именно так, "Ирод" и "Ирій" произносили эти слова в древности. Поэтому эту традицию возобновили в новом правописании.

Кроме того, как отметил Авраменко с буквы "и", могут начинаться некоторые собственные названия, как, например, имя корейского диктатора Ким Чен Ина или определенные географические термины, как город "Игдир" в Турции.

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