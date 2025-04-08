Какие упражнения сжигают больше калорий, чем даже 30-минутный бег

Эффективные упражнения

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Многие считают бег лучшим способом сжечь лишние калории. Однако существует комплекс интенсивных упражнений, которые выполняются стоя и могут быть не менее, а даже более эффективными без необходимости преодолевать километры. Эти упражнения задействуют все тело, сочетая силовые и кардио элементы, что помогает разогнать обмен веществ и поддерживать его активным в течение длительного времени после тренировки.

Почему же упражнения стоя так эффективно сжигают калории?

Дело в том, что они одновременно привлекают многие мышечные группы, что значительно повышает частоту сердечных сокращений и энергозатраты. В отличие от бега, сосредоточенного преимущественно на нижней части тела, эти упражнения активируют все тело.

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Кроме того, сочетание силовых и кардио элементов обеспечивает интенсивное сжигание калорий за короткое время.

Еще один важный фактор — так называемый «эффект послесгорания» (EPOC), когда ваше тело продолжает сжигать калории даже после окончания тренировки из-за повышенного потребления кислорода.

Для этой тренировки вам понадобится только набор гантелей и гиря. Следуйте каждому упражнению в течение 20 секунд, после чего отдыхайте 40 секунд. Сделайте от 3 до 5 таких подходов. Главное — контролировать движения и сохранять интенсивность на протяжении всей тренировки.

Комплекс тренировки стоя для сжигания калорий

Подъем гантелей

Станьте, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели на уровне плеч ладонями внутрь. Слегка согните колени. Резко выпрямите ноги, одновременно выталкивая одну гантель над головой. Контролируем опустите гантель и повторите движение другой рукой. Продолжайте чередовать руки.

Упражнение 1 // фото: eatthis.com

Высокие подъемы колен

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки согните в локтях под прямым углом. Поднимайте одно колено как можно выше к груди, одновременно двигая вперед противоположную руку. Быстро меняйте ноги, продолжая чередовать подъемы колен, сохраняя правильную осанку и быстрый темп.

Упражнение 2 // Фото: eatthis.com

Махи с гирями

Встаньте, расставив ноги немного шире плеч, держа гирю обеими руками перед собой. Наклонитесь, опуская гирю между ног, сохраняя спину прямой и напряженной. Затем резко выпрямите бедра, привлекая ягодицы и заднюю поверхность бедер, чтобы поднять гирю до уровня груди. Контролируем опустите гирю назад.

Упражнение 3 // фото: eatthis.com

Марширование с гирей

Держите гантели или гири перед собой на уровне плеч, локти смотрят вперед. Станьте прямо, ноги на ширине бедер, напрягите корпус. Поднимите одно колено к талии, удерживая корпус вертикально. Контролируем опустите ногу и сразу же поднимите другое колено. Продолжайте чередовать ноги, сохраняя крепкую переднюю стойку.

Упражнение 4 // фото: eatthis.com

Прыжки с приседания

Станьте, расставив ноги на ширине плеч, носки немного разведены. Опуститесь в приседание, отводя бедра назад и сгибая колени к параллели с полом. Затем резко оттолкнитесь пятками и выпрыгните вверх как можно выше, одновременно размахивая руками для импульса. Мягко приземлитесь на слегка изогнутые колени и сразу же переходите к следующему приседанию.

Упражнение 5 // Фото: eatthis.com

Поворот с гантелями стоя

Держите гантель обеими руками у одного бедра, руки прямые. Поднимите гантель по диагонали через тело к противоположному плечу. Удерживайте стабильную нижнюю часть тела, используя силу корпуса и верхней части тела для движения. Медленно поверните гантель в исходное положение и повторите. Произведите все повторения на одну сторону, а затем перейдите на другую.

Упражнение 6 // фото: eatthis.com