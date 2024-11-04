Какие вещи из 90-х будут особенно популярны в зимний сезон 2024/2025

Возвращение легенд: стилисты назвали вещи, которые будут на пике модного олимпа еще несколько лет.

Мода девяностых снова захватывает мир. Рассказываем, какие вещи легендарной эпохи вернулись в тренды и будут актуальны еще много лет.

Сумка-багет

Какая одежда из 90-х будет в трендах этой зимой / Фото: pixabay.com

Эта сумка уже несколько лет не выходит из трендов, и этой зимой будет особенно актуальной. А все потому, что она подходит абсолютно под все. Сумка действительно небольших размеров, но очень вместительная, поэтому чрезвычайно практична, туда можно положить кучу необходимых женских вещей. Можно выбирать как нейтральные цвета, так и более дерзкие – винный, красный и зеленый.

Джинсы прямого кроя

Какая одежда из 90-х будет в трендах этой зимой / Фото: pixabay.com

Наверное, сегодня нет ни одной модницы в мире, у которой бы не было этих джинсов. Но если у вас вдруг их нет, то стоит немедленно приобрести, потому что это самая универсальная и стильная вещь этого зимнего сезона. Прямые джинсы подходят девушкам с любой фигурой. Их можно носить с рубашками, жакетами, свитшотами или гольфами. Обувь также можно подбирать по вкусу, в таких штанах ваш образ будет безупречным.

Байкерские сапоги

Какая одежда из 90-х будет в трендах этой зимой / Фото: Freepik

Эта обувь очень удобная и стильная, ее можно носить как на работу, так и на прогулки и вечеринки. Единственное, девушкам низкого роста следует выбирать модели с высокими голенищами. Под сапоги будут идеально подходить дутые пуховики, куртки-бомберы, косухи или длинные пальто.

Куртка-бомбер

Какая одежда из 90-х будет в трендах этой зимой / Фото: pixabay.com

Такая объемная куртка идеально подходит к прямым джинсам или трикотажным платьям миди длины. Современные варианты курток придают общему образу эффектности и некоторой дерзости. Куртки могут иметь дополнение в виде меховых воротников, дорогой качественной фурнитуры или нашивок. Главное, чтобы одежда была природного цвета и без блесток или камней.

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Эта шапка подходит абсолютно всем женщинам и никогда не выйдет из моды.