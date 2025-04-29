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Какие вещи нельзя часто стирать: об этом нужно знать, чтобы не испортить свою любимую одежду
Стиральная машинка — наш лучший помощник, но некоторые вещи она способна испортить. Вот какую одежду не стоит стирать слишком часто, если вы хотите сохранить ее надолго.
Все хотят, чтобы их одежда имела первозданный вид как можно дольше после покупки. Однако нет вечного материала, со временем любая ткань изнашивается. А постоянная стирка, отбеливание и сушка только ускоряют этот процесс. Поэтому лучше знать, какие вещи надо меньше стирать и не злоупотреблять использованием стиральной машинки.
Какие вещи нельзя стирать часто, чтобы они не изнашивались и не теряли свой цвет
Джинсы. Частая стирка джинсов приводит к тому, что они теряют свой яркий цвет и форму. Их лучше проветривать на свежем воздухе или использовать пар, чтобы исчезли неприятные запахи. А стирать их нужно только в случае видимых загрязнений.
Шерстяные и кашемировые вещи. Эти нежные ткани очень чувствительны к влаге и трению. Частая стирка такой одежды приводит к деформации ткани и образованию катышек. Лучше относить такие вещи в химчистку или стирать вручную с использованием специальных средств для кашемира и шерсти.
Полотенца и салфетки из микрофибры при частом контакте с порошками и кондиционерами теряют свои абсорбирующие свойства. Их следует стирать хотя бы раз в 10 дней без использования агрессивных химических средств.