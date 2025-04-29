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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Какие вещи нельзя часто стирать: об этом нужно знать, чтобы не испортить свою любимую одежду

Стиральная машинка — наш лучший помощник, но некоторые вещи она способна испортить. Вот какую одежду не стоит стирать слишком часто, если вы хотите сохранить ее надолго.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие вещи нельзя часто стирать

Какие вещи нельзя часто стирать / © Freepik

Все хотят, чтобы их одежда имела первозданный вид как можно дольше после покупки. Однако нет вечного материала, со временем любая ткань изнашивается. А постоянная стирка, отбеливание и сушка только ускоряют этот процесс. Поэтому лучше знать, какие вещи надо меньше стирать и не злоупотреблять использованием стиральной машинки.

Какие вещи нельзя стирать часто, чтобы они не изнашивались и не теряли свой цвет

  • Джинсы. Частая стирка джинсов приводит к тому, что они теряют свой яркий цвет и форму. Их лучше проветривать на свежем воздухе или использовать пар, чтобы исчезли неприятные запахи. А стирать их нужно только в случае видимых загрязнений.

  • Шерстяные и кашемировые вещи. Эти нежные ткани очень чувствительны к влаге и трению. Частая стирка такой одежды приводит к деформации ткани и образованию катышек. Лучше относить такие вещи в химчистку или стирать вручную с использованием специальных средств для кашемира и шерсти.

  • Полотенца и салфетки из микрофибры при частом контакте с порошками и кондиционерами теряют свои абсорбирующие свойства. Их следует стирать хотя бы раз в 10 дней без использования агрессивных химических средств.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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