Какие вещи нельзя дарить на Новый год и другие праздники: предупреждение мольфара

В канун новогодних праздников мы ищем подарки для своих близких, друзей и коллег. Известный украинский мольфар Макс Гордеев призывает внимательно относиться к выбору вещей на подарки. Ведь есть такие, которые могут доставить проблемы тому, кому они будут подарены. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Главред", какие три вещи нельзя дарить на новогодние и другие праздники.

Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2025

Деньги. Нельзя дарить купюры. Лучше выбрать вещи, которые будут привлекать финансовое благополучие и достаток в дом. Это может быть лягушка с монетами, денежное дерево, какие-нибудь символы или обереги. Зеркало обладает мощной силой впитывать в себя энергетику человека, может забирать его молодость, здоровье и красоту. Поэтому мольфар рекомендует покупать зеркала только себе, а не в подарок. Острые предметы. Не следует дарить ножи, ножницы, сувенирное холодное оружие. Такие предметы обладают негативной энергетикой, поэтому могут навредить тому, кто получит этот подарок.

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