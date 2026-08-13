Какие вещи нельзя носить осенью 2026: эти антитренды испортят даже самый лучший образ

Антитренды осени 2026: советы стилистов / © Фото из открытых источников

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В этом году дизайнеры активно экспериментируют с пропорциями, объемами, цветными контрастами и необычными деталями. Это не значит, что вещи из прошлых сезонов нужно срочно выбрасывать. Понятие «антитренд» в современной моде все чаще означает не абсолютный запрет, а способ ношения. Даже актуальный предмет гардероба может испортить образ, если неправильно подобраны крой, длина или сочетание. Поэтому осенью 2026 стоит обратить внимание не только на то, что именно вы носите, но и на то, как вы это стилизируете.

Слишком узкие джинсы, облегающие фигуру от бедер до лодыжек

Скинни не исчезли навсегда, однако их роль в повседневной моде заметно изменилась. Когда узкие джинсы сочетаются с таким же облегающим топом, короткой приталенной курткой и маленькой сумкой, комплект может выглядеть как образ из прошлых лет.

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Осенью 2026 гораздо интереснее работают другие пропорции. В трендовых образах появляется больше внимания к многослойности и игре с объемом. Прямые джинсы, модели со более свободной посадкой или необычными пропорциями позволяют создать более современный силуэт.

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Если вы любите скинни и они хорошо сидят на фигуре, отказываться от них не нужно. Устаревшим образ делает не сам фасон, а сочетание «узкое плюс узкое». Попытайтесь уравновесить джинсы объемным свитером, длинным пальто или жакетом свободного кроя.

Образ в стиле тихой роскоши

Бежевое пальто, кремовый свитер, прямые штаны, нейтральная сумка и обувь без внятной детали — такой комплект остается элегантным, но осенью 2026 его может быть недостаточно для действительно актуального образа.

Мода постепенно отходит от идеи, что дорогой вид обязательно означает максимальную сдержанность. На подиумах осеннего сезона дизайнеры делают ставку на контраст: простые вещи сочетают с выразительными фактурами, необычными деталями, объемом или более яркими акцентами.

Потому даже классический монохромный комплект можно освежить. Например, достаточно добавить интересную брошь, шелковый платок, фактурную сумку или обувь насыщенного оттенка.

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Короткие приталенные куртки

Еще одна вещь, которая может сделать осенний образ устаревшим, — короткая куртка, оканчивающаяся в самой широкой части бедер, особенно если под ней одет длинный объемный свитер.

В этом сезоне дизайнеры активно играют с пропорциями и слоями. Именно поэтому верхняя одежда все чаще становится важной частью силуэта, а не просто практичным дополнением.

Если короткая куртка вам нравится, ее можно оставить в гардеробе. Главное, уравновесить ее широкими брюками, юбкой соответствующей длины или продуманным многослойным комплектом.

Чрезмерно тонкий трикотаж

Осенью особенно важно обращать внимание на фактуру тканей. Очень тонкие свитера, которые просвечивают, быстро теряют форму или являются вещами для теплого межсезонья, могут удешевить даже дорогой образ.

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Актуальная осенняя мода, напротив, активно использует фактуры и ощущение уюта. Среди заметных направлений сезона — объемная верхняя одежда, в частности вещи из материалов с выразительной текстурой.

Поэтому осенью следует делать ставку на качественный плотный трикотаж, шерстяные вещи, фактурные кардиганы и свитера, которые держат форму.

Слишком маленькие сумки

Миниатюрные сумки еще могут быть красивым аксессуаром, но использовать их в качестве главной сумки для повседневного образа осенью 2026 — уже не самое интересное решение.

Актуальные тенденции делают ставку на более мягкие, вместительные и внятные модели. Среди заметных аксессуаров Vogue отдельно выделяет слоуч-сумки — модели с мягкой формой, придающие образу непринужденность.

Потому вместо крохотной сумочки можно выбрать модель среднего либо большого размера с мягкой формой. Она не только практичнее, но и поможет сделать образ более современным.

Старомодная классическая обувь

Осенняя обувь в 2026 году не ограничивается стандартными черными сапогами. В сезонных тенденциях можно увидеть туфли с ремешками, мюли, сатиновые модели, обувь насыщенных оттенков и выразительные декоративные элементы.

Полностью нейтральная обувь без всякой интересной детали не обязательно является антитрендом, но она может сделать образ слишком обычным.

Особенно выигрышно осенью могут работать винный, изумрудный, рубиновый и другие глубокие оттенки. Они придают яркости даже сдержанному образу.

Слишком короткие пальто и жакеты

Короткая верхняя одежда может быть стильной, но осенью 2026 года особенно актуальны продуманные пропорции. Если короткий пиджак соединить с узкими брюками и небольшой сумкой, силуэт может быть плоским.

В то же время многослойность позволяет сделать образ более интересным. Рубашка, тонкий свитер, жакет и пальто могут создавать несколько уровней, придающих образу глубины. Именно многослойность и новое прочтение базовых вещей является одним из заметных направлений осенней моды 2026 года.

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