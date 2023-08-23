Какие вещи нельзя носить в женской сумочке, чтобы не навлечь беду: советы психологов

Не стоит носить эти вещи в сумочке, чтобы не испытывать проблем с физическим и эмоциональным здоровьем.

Женская сумочка – это стильный и практичный аксессуар, без которого не может обойтись ни одна представительница прекрасного пола. Она также выполняет функцию архива нашей повседневной жизни, поэтому является основанием многих шуток и мемов в соцсетях. Там есть все: помада, ключи, духи, фотографии, книги и многое другое. Но не все вещи, которые мы складываем в сумку, можно носить с собой. Это может быть вредно для нашего физического и эмоционального здоровья, как говорят психологи. Итак, какие вещи негативно влияют на самочувствие обладательницы сумочки – читайте дальше.

Подарки бывшего

Вещи, подаренные бывшими партнерами, могут вызвать неприятные воспоминания и волнения. Поэтому владелица сумочки может постоянно переживать по поводу разрыва, а это будет мешать ей двигаться вперед и развивать новые отношения. Сохранность подарков бывшего любимого также может отрицательно влиять на чувство собственного достоинства, подрывая самооценку.

Сломанные предметы

В народе существует такое поверье – чтобы приобрести что-то новое, нужно выбросить старое, поэтому следует избавляться от таких предметов. Психологи говорят, что сломанные вещи могут сильно портить настроение, их не стоит носить с собой, чтобы не накапливать негативные эмоции. А еще по неосторожности можно пораниться таким предметом, потом придется лечиться и тратить деньги на медицинские препараты.

Неоплаченные квитанции и счета

Если вы не можете вовремя оплатить счет, но постоянно носите его с собой, это будет оказывать очень большое моральное давление и провоцировать головные боли. А постоянное напоминание о задолженности только испортит настроение, ухудшит продуктивность и качество жизни. Поэтому важно своевременно оплачивать все счета во избежание морального и финансового давления.

Старые фото

Психологи говорят: если в сумочке есть старые фотографии родных или людей, с которыми вы уже не общаетесь, это может быть связано с нерешенными эмоциональными узами. Тем более, если старые фото напоминают неприятные моменты из жизни, связанные с этими людьми. Поэтому от них следует избавиться, чтобы не травмировать себя неприятными ощущениями и воспоминаниями. В сумочку можно положить фото, которые будут вам напоминать о счастливых моментах и согревать душу.

Просроченные медикаменты

Ни в коем случае нельзя носить с собой лекарства, которые уже давно пора выбросить. Поскольку они неэффективны и даже очень опасны для здоровья. Например, во время головной боли вы можете выпить просроченную таблетку, а затем еще будете иметь побочные эффекты. Поэтому следует регулярно проводить ревизию препаратов и выбрасывать то, что уже давно нельзя употреблять.

Иглы и шпильки

Острые предметы вообще не следует носить с собой, если у них нет защитных чехлов, потому что можно травмироваться такими вещами. Также психологи не рекомендуют их класть в сумочку, потому что они влияют на общее состояние самочувствия и могут вызвать негативные эмоции.

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