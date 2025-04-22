Какие вещи нельзя носить женщинам за 60: они прибавляют возраст и портят общий образ

Что нельзя носить женщинам за 60 / © Freepik

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Модные эксперты посоветовали женщинам зрелого возраста убрать эти вещи из своего модного арсенала, поскольку они не только прибавляют возраст, но и портят внешний вид. Рассказываем, какие вещи категорически нельзя носить женщинам за 60.

Жакеты неактуальных фасонов

Что нельзя носить женщинам за 60 / © Freepik

Нельзя женщинам элегантного возраста носить приталенные жакеты с блестящими пуговицами и другой фурнитурой. Такая одежда выглядит устаревшей и перегруженной. Лучше обратить внимание на свободные жакеты прямого кроя без лишнего декора. Эти модели сейчас на пике популярности. Поэтому каждая женщина в такой современной одежде будет выглядеть привлекательно и стильно.

Юбки с кружевными вставками

Что нельзя носить женщинам за 60 / © Фото из открытых источников

Такая вещь будет удешевлять общий образ. Тем более эти юбки вышли из моды еще два десятилетия назад. Лучше выбрать прямые или свободные юбки из плотных тканей без лишнего декора. Эти модели хорошо держат форму, поэтому будут делать фигуру более стройной. К тому же, их можно совмещать с любой обувью.

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Материалы с вкраплениями блесток

Что нельзя носить женщинам за 60 / © Фото из открытых источников

Всем женщинам за 60 следует избегать одежды из ткани с перламутровым блеском и люрексом. Такие вещи часто выглядят дешево и придают возраст. Следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, имеющих легкий естественный блеск или матовую фактуру. Эти вещи будут делать общий образ роскошным и элегантным одновременно.

Одежда с леопардовым принтом

Что нельзя носить женщинам за 60 / © www.freepik.com/free-photo

Такие вещи периодически возвращаются в моду, но их можно носить только молодым женщинам и девушкам. Стилисты советуют всем, кому хочется добавить в образ «леопарда», выбирать подходящие аксессуары либо отдельные детали. Это могут быть платки, колье, браслеты, перчатки и сумочки.