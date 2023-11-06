Какие вещи нельзя стирать с кондиционером: большинство хозяек совершают роковые ошибки

Не смягчает, а вредит – какие вещи не нужно стирать с кондиционером

Кондиционер для белья смягчает жесткую воду, делает чистое белье ароматным, снимает статическое электричество. При добавлении кондиционера при стирке создается тонкий «защитный слой» на волокнах ткани, благодаря чему они становятся более мягкими. Но эффект защитной пленки как раз и не всегда подходит, потому что не все ткани нужно «обволакивать».

С некоторыми типами тканей кондиционер категорически нельзя использовать, потому что он может нанести вред ткани и вещам.

Для каких типов тканей и вещей категорически нельзя использовать кондиционер

Махровые полотенца. Многие хозяйки совершают большую ошибку, когда во время стирки махровых полотенец добавляют кондиционер. Кондиционер становится главной причиной появления неприятного запаха. Парадоксально, но факт – после стирки с кондиционером полотенца начинают пахнуть не свежестью, а сыростью. Дело в том, что из-за контакта с кондиционером ткань теряет свои всасывающие свойства – влага застаивается в волокнах и выделяет неприятный аромат, полотенца долго сохнут.

Шерсть и кашемир. Категорически нельзя использовать кондиционер для кашемира и мохера. В результате действия кондиционера они теряют текстуру и свойство сохранять тепло, то есть хуже согревают. Кроме того, кондиционер плохо выполаскивается из шерстяных тканей, она становится липкой на ощупь.

Натуральный шелк. Шелк можно стирать в машинке на деликатном режиме, но без добавления каких-либо кондиционеров или ополаскивателей. Эти средства могут вызвать появление разводов на ткани, испортив ее вид.

Спортивная одежда. Практически вся современная одежда для спорта делается из специальных тканей, отталкивающих влагу. Благодаря специальным технологиям спортивная форма способна регулировать температуру тела, отводить влагу от поверхности кожи и способствовать быстрому испарению. В случае стирки такой вещи с кондиционером ткань может утратить все эти свойства. Любую технологичную, не промокающую одежду нельзя стирать с кондиционером. Он снижает активность пропитки в сотни раз. Да и в дополнительной мягкости ни дождевик, ни куртка не нуждаются.

Вещи из микрофибры. Микрофибра – особый вид текстиля, который хорошо впитывает влагу и удерживает пыль. Эта ткань чаще всего используется для салфеток для домашней уборки. Такая ткань совершенно не переносит контакта с кондиционером.

Купальники, корректирующее белье, одежда с эластаном. Эластан – это синтетическое волокно, которое производители добавляют к тканям натурального и искусственного происхождения, придавая им дополнительную прочность и растяжимость. В большом количестве эластан присутствует в корректирующем белье и капроновых колготках. Использование кондиционера "забивает" волокна такой ткани, из-за чего она теряет свои свойства. Ничего скорректировать такое белье уже не сможет.

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