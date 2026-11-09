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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Какие вещи нельзя выбрасывать или отдавать в период новогодних праздников: народные приметы

Названы пять вещей, которым в праздничных приметах придавали особое значение.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Что нельзя выбрасывать на Новый год

Что нельзя выбрасывать на Новый год / © www.freepik.com/free-photo

Новогодние праздники издавна связывали с благополучием, изобилием и семейным счастьем. По народным поверьям, именно в это время важно не только правильно встретить новый год, но и внимательно относиться к вещам в собственном доме. Считалось, что некоторые предметы символизируют финансовое благополучие, уют и достаток, поэтому их не рекомендовали выбрасывать или отдавать другим.

Раньше мы писали, что нужно сделать в канун Нового года 2027, чтобы всегда водились деньги.

Хлеб и продукты питания

Хлеб в народной традиции символизирует жизнь, достаток и благополучие семьи. Поэтому в новогодний период не рекомендовали выбрасывать его остатки, особенно если речь идет о свежем хлебе. По поверьям, такое поведение могло навлечь нужды и пустой стол в течение года. Если хлеба осталось много, то лучше поделиться им с близкими или использовать для приготовления других блюд.

Деньги

Монеты и купюры в новогодних приметах считаются символом финансовой энергии и будущего изобилия. Именно поэтому не советовали раздавать последние деньги, ссужать значительные суммы или отдавать мелочь в первые дни нового года. Существовало поверье, что вместе с деньгами из дома можно отдать собственное благополучие. Особое значение придавали монетам, которые находили в доме: их не спешили тратить, а оставляли как символ будущего изобилия.

Соль

В традиционных представлениях соль была не просто продуктом, а символом защиты, здоровья и домашнего благополучия. Ее считали важной частью семейного быта, поэтому в период новогодних праздников не рекомендовали отдавать последнюю соль из дома. По приметам это могло символизировать потерю покоя и согласия в семье. Полная солонка на праздничном столе ассоциировалась с достатком.

Домашняя посуда

Тарелки, чашки и прочая посуда в народных поверьях связывали с семейным уютом и благополучием. Считалось, что отдавать из дома целую и добротную посуду в канун Нового года не стоит, ведь вместе с ней можно символически отдать семейное благополучие. Особенно нежелательным считали избавляться от вещей, которыми регулярно пользовалась вся семья.

Домашний веник

Веник в народных приметах имел особое значение: им не только убирали дом, но и выметали из него проблемы. По поверьям, отдавать свой веник в канун Нового года нельзя, поскольку вместе с ним можно отдать домашнее довольство и покой. Если хозяева планировали приобрести новый, старики советовали заменять заранее, а не в праздничные дни.

Почему на новогодние праздники придерживались таких примет

В народной культуре начало года воспринималось как символический переход к новому жизненному этапу. Люди верили, что действия, совершенные в этот период, могут повлиять на следующие месяцы. Именно поэтому пытались сохранить в доме хлеб, деньги, соль и вещи, которые ассоциировались с семейным благополучием.

Эти приметы являются частью народной традиции, а не правилами, определяющими будущее. Однако они напоминают о ценности домашнего уюта, бережливости и заботе о близких.

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