Какие вещи нельзя занимать соседям, близким и друзьям: иначе отдадите счастье, деньги и здоровье

Во многих культурах существует убеждение, что вещи не просто служат человеку, но и накапливают его энергию, настроение и даже влияют на судьбу. Именно поэтому издревле люди осторожно относились к заимствованию определенных предметов, особенно имеющих тесную связь с домом, телом или деньгами. Приметы не запрещают помогать близким, но предупреждают: некоторые вещи лучше не передавать другим, чтобы не отдать вместе с ними свое спокойствие, удачу или благополучие.

Деньги после заката. Согласно приметам, деньги обладают особой энергетикой. Если брать в долг в темное время суток, можно вынести финансовую стабильность из своего дома. Считается, что деньги, отданные вечером или ночью, возвращаются труднее, а вместе с ними может уйти и удача. Поэтому народная мудрость советует решать финансовые вопросы только днем.

Соль издавна считалась символом защиты и чистоты. Ее не рекомендуют одалживать, ведь вместе с ней можно отдать часть своей домашней энергии. Если все же нужно поделиться, соль лучше поставить на стол, чтобы человек взял ее сам. Так энергетический обмен считается более нейтральным.

Посуда. Чашки, тарелки, ложки и прочая посуда тесно связаны с атмосферой дома. Согласно приметам, одалживая посуду, человек может отдать часть уюта и семейной гармонии. Особенно нежелательно передавать треснувшую или сверхущербленную посуду, ведь она символизирует потерю стабильности и достатка.

Одежда и обувь. Вещи, непосредственно контактирующие с телом, считаются носителями личной энергии. Одежда и обувь могут сохранять настроение, переживания и даже жизненные события своего владельца. Именно поэтому в народе верили, что давать взаймы такие вещи опасно: можно передать или перенять чужие проблемы и неудачи.

Украшения. Кольца, браслеты, цепочки и серьги воспринимались как личные обереги. Особенно это касается украшений, часто носивших или получивших в подарок от близких людей. По приметам, передавая их другому, можно нарушить собственную энергетическую защиту и потерять внутреннее равновесие.

Полотенца в народной традиции имеют глубокий символический смысл. Они ассоциируются с родственным благополучием, здоровьем и чистотой дома. Заем полотенца считался недобрым знаком, ведь вместе с ним можно вынести из дома покой и уют.

Свечи считаются проводниками энергии и символом очищения. Если их брать в долг, особенно заженные или частично использованные, можно нарушить свой энергетический баланс. В народе верили, что свеча должна работать только для одного дома или одного человека.