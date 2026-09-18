Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в горячей воде, иначе испортите: полный список

Как правильно стирать яркие и деликатные вещи

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Кажется, что горячая вода помогает лучше постирать одежду и убрать загрязнение. На самом деле, высокая температура подходит далеко не всем тканям. Она может повлечь за собой выцветание, деформацию волокон и даже навсегда закрепить некоторые пятна. Поэтому перед стиркой важно учитывать не только цвет вещи, но состав ткани и рекомендации на этикетке.

Шерсть и кашемир

Свитера, кардиганы и другие вещи из шерсти не следует стирать в горячей воде. Высокая температура вместе с активным механическим воздействием может привести к деформации изделия.

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Особенно осторожно следует обращаться с кашемиром: для него лучше использовать прохладную воду и деликатный режим, если это позволяет этикетка. Эксперты советуют минимизировать механическое перемешивание шерстяных вещей во время стирки и полоскания.

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Шелк и деликатные ткани

Шелковые блузки, платья, платки и белье нуждаются в деликатном уходе. Горячая вода может отрицательно повлиять на структуру тонких волокон, а также способствовать потере цвета.

Для таких вещей более безопасным выбором является прохладная вода и деликатный режим. Если на этикетке указана ручная стирка, не следует заменять ее обычным циклом стиральной машины.

Черная и яркая одежда

Черные футболки, темные джинсы, насыщенные красные, синие, зеленые и фиолетовые вещи лучше не стирать в очень горячей воде. Высокая температура может ускорить потерю красителя, поэтому одежда быстрее потеряет насыщенность.

Особенно склонными к выцветанию могут быть яркие и темные цвета. Для них рекомендуется более прохладный режим и обязательная сортировка белья по цвету.

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Вещи с эластаном

Леггинсы, спортивная одежда, купальники, корректирующее белье и другие изделия с эластаном не следует без необходимости подвергать высокой температуре. Важно также соблюдать ограничения на этикетке стирки и сушки.

Кстати, проблема может быть не только в воде. Чрезмерный нагрев во время сушки также способен повреждать ткань. Именно поэтому для чувствительных вещей рекомендуют низкую температуру или естественную сушку, если это предусмотрено инструкцией.

Одежда с пятнами крови, молока и других белковых загрязнений

Отдельно следует запомнить правило относительно пятен. Если на одежде есть кровь, косметика или другие загрязнения, не спешите класть ее в горячую воду. Высокая температура может закрепить пятно в волокнах ткани, после чего вывести его будет гораздо сложнее.

Сначала лучше промыть загрязненный участок прохладной водой, обработать соответствующим средством и только затем постирать вещь в соответствии с рекомендациями производителя.

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