Какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать или отдавать в период новогодних праздников

Довольно часто мы избавляемся от ненужных вещей именно перед новогодними праздниками, однако некоторые из них лучше оставить до завершения этого периода, чтобы не навлечь беды.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Радио Трек", какие пять вещей не следует выбрасывать на рождественские и новогодние праздники, чтобы в доме царили мир и согласие.
5 вещей, которые нельзя выбрасывать на новогодние праздники: народные приметы
- Елочные украшения. Чтобы не разрушить положительную энергетику, которую несут праздники, лучше не выбрасывать украшения. Даже когда какая-то игрушка разбилась, ее надо сохранить до нового года, а потом выбросить.
- Любимая одежда. Вещи, особенно те, которые мы любим, сохраняют нашу энергетику и воспоминания. По народным приметам, если на праздники выбросить или отдать кому-то такую вещь, можно избавиться от счастья, здоровья и даже своей судьбы.
- Сувениры с путешествий. Да, нам довольно часто приходится избавляться от таких вещей, чтобы они не пылились. Однако не следует выбрасывать сувениры именно на новогодние праздники, поскольку существует мнение, что таким образом можно избавиться от связи с приключениями и внутреннего богатства.
- Цветочные горшки без растений. По народным приметам избавление от горшков на праздники может навлечь кучу проблем и неудач в личной жизни. Поэтому эти емкости лучше использовать для новых комнатных растений или просто декорировать ими свой двор.
- Фотографии. На рождественские и новогодние праздники ни в коем случае нельзя выбрасывать или жечь фотографии. Считается, что фото хранит память об энергетике человека или изображенных на нем местах. Если избавиться от фотографии, можно навсегда прервать связь с этим человеком или приятными воспоминаниями о посещаемых местах.
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