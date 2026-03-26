Какие вещи стоит выбросить из своего гардероба: они только портят образ и уже давно вышли из моды

Антитренды одежды 2026: что не стоит носить этой весной

Мода меняется быстрее, чем кажется, и вещи, которые еще несколько лет назад были трендовыми, сегодня могут испортить даже самый стильный образ. Обновление гардероба — это не только покупки, но и умение вовремя отказываться от устаревших вещей. Иногда достаточно убрать несколько единиц, чтобы чувствовать себя уверенно и выглядеть стильно.

Слишком облегающие джинсы

Суперузкие джинсы постепенно утратили актуальность. На сегодняшний день в моде более свободные силуэты, которые имеют естественный вид и не сковывают движения. Слишком обтягивающий деним часто подчеркивает недостатки фигуры, чем искажает общий образ.

Одежда с большими надписями и логотипами

Вещи с кричащими принтами и большими брендовыми надписями уже не ассоциируются со стилем. Современная мода тяготеет к минимализму, где важны качество ткани и крой, а не демонстративность.

Рваные джинсы

Сильные потертости и большие дыры давно утратили свою популярность. Они имеют небрежный и неряшливый вид, особенно в повседневных образах. В то же время актуальны более сдержанные варианты денима.

Балетки с круглым носком и тонкой подошвой

Такая обувь долгое время была базовой, но сейчас она выглядит слишком простой и устаревшей. Современные модели имеют более четкую форму, плотную подошву или более острый носок, что делает образ актуальным и стильным.

Устаревшие фасоны легких блуз и туник

Блузы с чрезмерным декором, рюшами или сложным кроем уже не соответствуют современным трендам. Особенно это касается туник, не имеющих четкой формы. Сегодня актуальны более лаконичные силуэты, натуральные ткани и минимализм.