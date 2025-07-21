Какие ветви крыжовника нужно обрезать до 1 августа, чтобы не остаться без ягод в следующем году

Почему крыжовник нужно обрезать именно летом

Обрезка кустов крыжовника в середине лета не просто полезна, а критически необходима. Эта процедура стимулирует рост молодых побегов, улучшает циркуляцию воздуха в кустах и значительно снижает риск заболеваний. Если пренебречь этим этапом, в следующем сезоне можно остаться без урожая. Об этом пишет ресурс «Добрі Новини».

Какие ветви нужно удалять летом.

Сухие, сломанные или больные ветви имеют неестественный цвет, пятна, трещины или наросты. Они не только не принесут плоды, но и могут заражать здоровую часть куста. Удаляйте их с запасом, захватывая немного здоровой древесины.

Побеги, лежащие на земле или сильно наклоненные к ней, быстро становятся источником гнили и грибковых болезней. Это потенциальная угроза для куста, поэтому их тоже обрезайте без сожаления.

Старые, темные ветви почти не растут и больше вредят, чем приносят пользу. Они вытягивают питательные вещества, истощают куст и мешают развиваться молодым веткам. Их нужно вырезать под самое основание.

Поросль, растущая внутрь куста, мешает нормальному освещению и проветриванию, создавая идеальные условия для болезней. Поэтому от них следует избавиться как можно быстрее.