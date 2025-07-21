ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Какие ветви крыжовника нужно обрезать до 1 августа, чтобы не остаться без ягод в следующем году

Если хотите получить щедрый урожай вкусного крыжовника следующим летом, не ограничивайтесь только поливом и подкормкой. Одной из важнейших летних задач в уходе за кустарником является своевременная обрезка.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему крыжовник нужно обрезать именно летом

Почему крыжовник нужно обрезать именно летом

Обрезка кустов крыжовника в середине лета не просто полезна, а критически необходима. Эта процедура стимулирует рост молодых побегов, улучшает циркуляцию воздуха в кустах и значительно снижает риск заболеваний. Если пренебречь этим этапом, в следующем сезоне можно остаться без урожая. Об этом пишет ресурс «Добрі Новини».

Как правильно обрезать кусты крыжовника летом, чтобы в следующем году получить богатый урожай ягод

Какие ветви нужно удалять летом.

  • Сухие, сломанные или больные ветви имеют неестественный цвет, пятна, трещины или наросты. Они не только не принесут плоды, но и могут заражать здоровую часть куста. Удаляйте их с запасом, захватывая немного здоровой древесины.

  • Побеги, лежащие на земле или сильно наклоненные к ней, быстро становятся источником гнили и грибковых болезней. Это потенциальная угроза для куста, поэтому их тоже обрезайте без сожаления.

  • Старые, темные ветви почти не растут и больше вредят, чем приносят пользу. Они вытягивают питательные вещества, истощают куст и мешают развиваться молодым веткам. Их нужно вырезать под самое основание.

  • Поросль, растущая внутрь куста, мешает нормальному освещению и проветриванию, создавая идеальные условия для болезней. Поэтому от них следует избавиться как можно быстрее.

  • Слабые и тонкие побеги этого года не успеют вызреть до зимы и лишь ослабляют куст, их лучше обрезать.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
500
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie