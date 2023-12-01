Какие вкусности надо поставить на новогодний стол, чтобы привлечь богатство в год Дракона 2024

Какие сладости должны быть на праздничном столе Нового 2024 года, чтобы Дракон принес вам кучу денег.

Следующий, 2024 год, пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы в доме постоянно была удача и богатство, на новогодний праздничный стол нужно подать некоторые виды десертов, чтобы задобрить хозяина года. Рассказываем, какие сладости и напитки нужно выбрать, чтобы дракон принес вам кучу денег в следующем году.

Какие десерты должны быть на новогоднем столе, чтобы привлечь богатство в 2024 году

Зеленый чай. На праздничном столе в 2024 году должен быть обязательно этот напиток. Поскольку зеленый чай является символом благополучия, гармонии и изобилия. Чтобы Зеленый Дракон привлек в ваш дом побольше денег, стоит выпить зеленый чай в новогоднюю ночь.

На праздничном столе в 2024 году должен быть обязательно этот напиток. Поскольку зеленый чай является символом благополучия, гармонии и изобилия. Чтобы Зеленый Дракон привлек в ваш дом побольше денег, стоит выпить зеленый чай в новогоднюю ночь. Сладкие блюда из бобов. Согласно древним китайским верованиям бобы являются символом богатства, поэтому необходимо приготовить на праздничный новогодний стол какое-нибудь блюдо, чтобы там были бобовые. Это могут быть традиционные для украинского стола пирожки с фасолью.

Согласно древним китайским верованиям бобы являются символом богатства, поэтому необходимо приготовить на праздничный новогодний стол какое-нибудь блюдо, чтобы там были бобовые. Это могут быть традиционные для украинского стола пирожки с фасолью. Кексы или пудинг из рисовой муки. Любая выпечка из рисовой муки обязательно принесет деньги и благополучие в ваш дом. Поскольку рис также означает изобилие. А Дракон любит такие вкусности, поэтому точно позаботится о том, чтобы в новом году у вас было много денег.

Любая выпечка из рисовой муки обязательно принесет деньги и благополучие в ваш дом. Поскольку рис также означает изобилие. А Дракон любит такие вкусности, поэтому точно позаботится о том, чтобы в новом году у вас было много денег. Желе. Такой десерт станет идеальным вариантом для новогоднего стола. А чтобы хозяин года был благосклонен к вам, сделайте желе зеленого или красного цвета.

Такой десерт станет идеальным вариантом для новогоднего стола. А чтобы хозяин года был благосклонен к вам, сделайте желе зеленого или красного цвета. Китайские десерты. Не следует забывать о китайских традиционных вкусностях. Это могут быть сладкие куличи, фасоляные пирожные и т.д. Рецепты таких блюд можно посмотреть в Интернете. Такой вариант точно понравится обладателю года - и у вас в 2024 году будет куча денег.

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