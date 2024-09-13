Какие яйца лучше не покупать в магазине: об этом должен знать каждый

Покупая яйца в супермаркетах, следует обращать внимание не только на их стоимость и категорию, есть еще очень важные нюансы, которые нужно обязательно учитывать.

Яйца – это доступный и полезный продукт, который есть в холодильнике каждой семьи. Поэтому очень важно знать, какие яйца стоит покупать, а какие лучше оставить на прилавке, чтобы не навредить своему здоровью, поскольку несоблюдение элементарных правил при выборе и хранении продукта может иметь отрицательные последствия. Рассказываем, какие есть категории яиц, каких покупать не следует, как быстро проверить свежесть продукта.

Какие бывают категории яиц: в чем их разница

Согласно государственному стандарту, яйца делятся на категории и классы. Эта классификация зависит от веса продукта и срока его хранения. Обычно производитель указывает такую информацию на упаковке или в виде штампа на самом яйце.

По сроку хранения яйца делятся на:

диетические (Д) – сохраняются до 7 дней;

столовые (С) – не более 25 дней;

столовые охлажденные (С) – не более 90 дней.

По массе яйца классифицируются на:

мелкие (М) – от 35 до 44,9 г;

вторая категория (2) – от 45 до 52,9 г;

первая категория (1) – от 53 до 62,9 г;

отборные (В) – от 73 г.

Чаще всего на прилавках магазинов встречаются яйца с маркировкой СО – столовое яйцо высшей категории или С1 и С2 – столовые яйца первой и второй категорий.

Какие яйца не стоит покупать: на что нужно обращать внимание

если поверхность скорлупы загрязнена;

с дефектами поверхности – нарушена целостность скорлупы;

пищевые неполноценные и технические яйца (с непрозрачным содержимым, с плесенью, засохшим желтком и т.п.);

с резким запахом сероводорода;

если на яйцах или упаковке отсутствует информация о категории и сроке годности.

Как проверить свежесть яиц: четыре простых метода

Опустите в воду. Если яйцо опустить в емкость с водой и оно будет лежать на дне в горизонтальном положении, о свежести можно не беспокоиться. Когда полностью поднялось на поверхность, оно испорчено.

Если яйцо опустить в емкость с водой и оно будет лежать на дне в горизонтальном положении, о свежести можно не беспокоиться. Когда полностью поднялось на поверхность, оно испорчено. Потрусите. Возьмите яйцо в руку, приложите к уху и легонько потрусите. Если никаких посторонних звуков нет, то можно смело покупать. Когда вы услышите хлюпание, не следует брать такой продукт, он может быть испорчен.

Возьмите яйцо в руку, приложите к уху и легонько потрусите. Если никаких посторонних звуков нет, то можно смело покупать. Когда вы услышите хлюпание, не следует брать такой продукт, он может быть испорчен. Проверьте желток и белок. Таким образом яйца можно проверить уже после покупки. Осторожно разбейте яйцо на тарелку и присмотритесь к нему. Если форма желтка не нарушена, выпуклая и плотная, а белок вязкий и упругий – яйцо свежее. Если желток с белком растекается – яйцо испорчено.

Таким образом яйца можно проверить уже после покупки. Осторожно разбейте яйцо на тарелку и присмотритесь к нему. Если форма желтка не нарушена, выпуклая и плотная, а белок вязкий и упругий – яйцо свежее. Если желток с белком растекается – яйцо испорчено. Проверьте дату упаковки. Тем не менее необходимо напомнить, что дату упаковки нужно проверять. Это гарантирует, что продукт остается свежим в течение указанного срока годности, если не нарушать условия хранения.

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