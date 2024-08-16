Какие яйца полезнее – коричневые или белые: врачи дали однозначный ответ

Куриные яйца рекомендуется есть как можно чаще, потому что это бесценный источник полезных веществ для нашего организма.

А вы знали, что куриные яйца содержат более ста полезных веществ? Поэтому их можно назвать настоящим суперфудом, к тому же довольно недорогим. Врачи отмечают, что яйца обязательно должны быть в ежедневном рационе каждого из нас. Все потому, что продукт содержит витамины, минералы и полезные соединения, которые поддерживают биохимические процессы нашего организма. Наверное, каждый из нас хоть раз думал над тем, а какие яйца полезнее – белые или коричневые. Медики дают однозначный ответ на этот вопрос. Рассказываем, как яйца влияют на здоровье человека, какие более полезны – белые или коричневые.

Какая польза куриных яиц для здоровья человека

Налаживают работу мозга. Яйца содержат лецитин – соединение, улучшающее циркуляцию крови в сосудах мозга. Поэтому ученые рекомендуют обязательно есть продукт, чтобы нивелировать риск появления болезни Альцгеймера и деменции.

Яйца содержат лецитин – соединение, улучшающее циркуляцию крови в сосудах мозга. Поэтому ученые рекомендуют обязательно есть продукт, чтобы нивелировать риск появления болезни Альцгеймера и деменции. Укрепляют костную ткань. Куриные яйца – это мощный источник витамина D, который способствует усвоению кальция. Этот минерал укрепляет зубы, кости, волосы и ногти.

Куриные яйца – это мощный источник витамина D, который способствует усвоению кальция. Этот минерал укрепляет зубы, кости, волосы и ногти. Мощный источник белка. Он является строительным материалом мышечной ткани нашего организма. Белок куриных яиц усваивается значительно лучше, чем содержащийся в мясе и молоке. Поэтому его можно считать более ценным.

Он является строительным материалом мышечной ткани нашего организма. Белок куриных яиц усваивается значительно лучше, чем содержащийся в мясе и молоке. Поэтому его можно считать более ценным. Делают кожу эластичной и упругой. В желтках куриных яиц содержится холин – вещество, способствующее синтезу коллагена, который делает нашу кожу упругой и гладкой.

В желтках куриных яиц содержится холин – вещество, способствующее синтезу коллагена, который делает нашу кожу упругой и гладкой. Улучшают зрение. За счет содержания лютеина и зеаксантина куриные яйца способствуют остроте зрения и нивелируют риск возникновения катаракты.

Какие яйца более полезны – коричневые или белые

Бытует мнение, что коричневые яйца гораздо полезнее белых, впрочем, врачи не соглашаются с таким утверждением. Медики отмечают, что полезные свойства белых и коричневых куриных яиц одинаковы. Продукт отличается только цветом скорлупы.

Цвет яиц зависит от цвета перьев курицы. Коричневые яйца несут куры с темными перьями, белые – с белым оперением. Польза яиц будет скорее зависеть от того, чем кормят кур и в каких условиях они живут, а цвет скорлупы никакого значения не имеет.

Какой вред куриных яиц: кому нельзя употреблять

Кроме того, что куриные яйца очень полезны для нашего организма, они могут быть вредными, и вот почему.

Сальмонеллез. Поверхность скорлупы может иметь сальмонеллу – опасную кишечную палочку. Заражение сальмонеллезом имеет следующие симптомы: тошнота, диарея, обезвоживание и сильная интоксикация организма. Сальмонелла даже может стать причиной заражения крови. Врачи советуют есть яйца только после термической обработки и хорошо мыть перед приготовлением. Не рекомендуется пить сырые яйца, особенно маленьким детям.

Поверхность скорлупы может иметь сальмонеллу – опасную кишечную палочку. Заражение сальмонеллезом имеет следующие симптомы: тошнота, диарея, обезвоживание и сильная интоксикация организма. Сальмонелла даже может стать причиной заражения крови. Врачи советуют есть яйца только после термической обработки и хорошо мыть перед приготовлением. Не рекомендуется пить сырые яйца, особенно маленьким детям. Повышение холестерина в крови. В неделю рекомендуется есть всего семь яиц, поскольку может быть риск повышения "плохого" холестерина.

В неделю рекомендуется есть всего семь яиц, поскольку может быть риск повышения "плохого" холестерина. Аллергия. Куриные яйца могут стать причиной аллергии, если есть индивидуальная непереносимость. Если после употребления яиц появились сыпь на коже, тошнота и головокружение, следует немедленно обратиться к врачу.

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