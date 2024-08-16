Какие яйца полезнее – коричневые или белые: врачи дали однозначный ответ

Куриные яйца рекомендуется есть как можно чаще, потому что это бесценный источник полезных веществ для нашего организма.
А вы знали, что куриные яйца содержат более ста полезных веществ? Поэтому их можно назвать настоящим суперфудом, к тому же довольно недорогим. Врачи отмечают, что яйца обязательно должны быть в ежедневном рационе каждого из нас. Все потому, что продукт содержит витамины, минералы и полезные соединения, которые поддерживают биохимические процессы нашего организма. Наверное, каждый из нас хоть раз думал над тем, а какие яйца полезнее – белые или коричневые. Медики дают однозначный ответ на этот вопрос. Рассказываем, как яйца влияют на здоровье человека, какие более полезны – белые или коричневые.
Какая польза куриных яиц для здоровья человека
- Налаживают работу мозга. Яйца содержат лецитин – соединение, улучшающее циркуляцию крови в сосудах мозга. Поэтому ученые рекомендуют обязательно есть продукт, чтобы нивелировать риск появления болезни Альцгеймера и деменции.
- Укрепляют костную ткань. Куриные яйца – это мощный источник витамина D, который способствует усвоению кальция. Этот минерал укрепляет зубы, кости, волосы и ногти.
- Мощный источник белка. Он является строительным материалом мышечной ткани нашего организма. Белок куриных яиц усваивается значительно лучше, чем содержащийся в мясе и молоке. Поэтому его можно считать более ценным.
- Делают кожу эластичной и упругой. В желтках куриных яиц содержится холин – вещество, способствующее синтезу коллагена, который делает нашу кожу упругой и гладкой.
- Улучшают зрение. За счет содержания лютеина и зеаксантина куриные яйца способствуют остроте зрения и нивелируют риск возникновения катаракты.
Какие яйца более полезны – коричневые или белые
Бытует мнение, что коричневые яйца гораздо полезнее белых, впрочем, врачи не соглашаются с таким утверждением. Медики отмечают, что полезные свойства белых и коричневых куриных яиц одинаковы. Продукт отличается только цветом скорлупы.
Цвет яиц зависит от цвета перьев курицы. Коричневые яйца несут куры с темными перьями, белые – с белым оперением. Польза яиц будет скорее зависеть от того, чем кормят кур и в каких условиях они живут, а цвет скорлупы никакого значения не имеет.
Какой вред куриных яиц: кому нельзя употреблять
Кроме того, что куриные яйца очень полезны для нашего организма, они могут быть вредными, и вот почему.
- Сальмонеллез. Поверхность скорлупы может иметь сальмонеллу – опасную кишечную палочку. Заражение сальмонеллезом имеет следующие симптомы: тошнота, диарея, обезвоживание и сильная интоксикация организма. Сальмонелла даже может стать причиной заражения крови. Врачи советуют есть яйца только после термической обработки и хорошо мыть перед приготовлением. Не рекомендуется пить сырые яйца, особенно маленьким детям.
- Повышение холестерина в крови. В неделю рекомендуется есть всего семь яиц, поскольку может быть риск повышения "плохого" холестерина.
- Аллергия. Куриные яйца могут стать причиной аллергии, если есть индивидуальная непереносимость. Если после употребления яиц появились сыпь на коже, тошнота и головокружение, следует немедленно обратиться к врачу.
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